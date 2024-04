Данни за локални провали на украинската армия, в Русия се страхуват за парите си на Запад (ВИДЕО)

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има сериозно намаление на интензивността на боевете в Украйна. За последните 24 часа украинците са регистрирани 85 бойни сблъсъка спрямо 115 предишното денонощие. Най-горещо е Новопавловското направление (на запад от Маринка: селищата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка от изток на Курахово и Угледар, както и Урожайно на юг от Велика Новоселка и югозапад от Угледар) – 23 отбити руски пехотни атаки по украински данни. Внимание към Лиман – 17 отбити руски пехотни атаки за денонощието съгласно украинската сводка, основно при Терно и Серебрянското горско стопанство (апокалиптична картина с унищожени руски позиции ВИДЕО, 18+). Веднага след това е направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) – 16 отбити руски пехотни атаки, а в Бахмутското направление има 14 отбити руски пехотни атаки.

(КАРТА) Изключително смущаващи съобщения за поведението на украинската армия идват от два украински източника – от популярния украински телеграм канал Deep State, както и от бившия командир на 47-ма механизирана бригада на украинската армия Микола Мелник. И в двата случая става дума за твърдения, че украински части са напуснали без заповед свои позиции и това е довело до влошаване на ситуацията в съответния сектор на фронта. В първия случай, Deep State твърди, че това се е случило при Първомайско, на 11 километра югозападно от Авдеевка. Това е границата между направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) и Новопавловското направление (поглед на руснаците към Курахово и Угледар: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник. Това застрашава от обкръжаване частите на 59-та бригада по-на изток (Невелско и Нетайлово), предупреждава Deep State.

Вторият случай, за който има твърдение за напуснали украински части без изрична заповед, е от Очеретино – най-северната част на фронта на запад от Авдеевка, като селището всъщност се намира на запад от Новобахмутовка и Новокалиново, а там се получава недопустимо вклиняване на руски части. Микола Мелник твърди в своя публикация в социалните мрежи, че заради случилото се, части на 47-ма бригада са върнати обратно "да запушват дупките", а е трябвало да почиват заради ротация. Има и видеокадри от обстрел по нови руски позиции, потвърждаващи руския напредък - на територията на ел. подстанцията на селото и в няколко къщи в югоизточните покрайнини.

Специално за това направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, коментира в нов анализ, че руското командване задължително иска да бъде поставена под контрол линията Очеретино – Уманско, за да не бъде позволено допълнително укрепване на украинците. Затова и в бой е хвърлена 35-та руска мотострелкова бригада откъм Новокалиново, в помощ на 30-та руска мотострелкова бригада, която действа при Новобахмутовка и Очеретино, казва той. Машовец признава тактически руски успех при Очеретино, но уточнява: "Въпреки това, докато украинската армия продължава да държи Новобахмутовка и Соловиево, по-нататъшните активни действия на врага в самото Очеретино изглеждат, да кажем... "проблемни" за него". Защо – защото има руски части твърде напред от основните им позиции, неподсигурени по фланговете и под риск да бъдат откъснати и унищожени. Нито един украински източник засега не говори за руски успехи в Семьоновка, Уманско, западно от Орловка, Бердичи (популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство, също признава за липса на руски успехи по тази линия в дневния си обзор) – затова и се търси флангови пробив, като Очеретино, уточнява Машовец и поставя въпросът дали руснаците имат достатъчно ресурси в това направление на фронта, за да разширяват фронта и да увеличават фланговия натиск. И пресмята, че руското командване "Център", което отговаря за този сектор на фронта, има в резерв само 3 мотострелкови полка и то от т.нар. териториални войски т.е. нетолкова добре обучени плюс 4-5 по-малки формирования плюс по-малко от 760 бойни бронирани машини, но и мощна артилерия – 1110 гаубици и системи за залпов огън. Машовец е убеден, че едновременна руска офанзива в няколко направления на фронта става все по-малко вероятна предвид и наближаващата американска военна помощ за Украйна. Думите му косвено са подкрепени от новината, че според сенатор Марк Уорнър, председател на сенатската комисия по разузнаването, до края на седмицата ще има доставки на американска военна помощ за Украйна, включително дългобойни ракети ATACMS, ако Сенатът гласува на 23 април това, което Камарата на представителите вече прие: Най-после: САЩ се размърдаха, 60 млрд. долара помощ за Украйна са напът (ВИДЕО)

Recent night operations of the 3rd Separate Assault Brigade with the help of a M2A2 Bradley IFV and M113 APC in the Avdiivka direction. After the Ukrainian forces landed at the designated positions, a raid began on Russian positions. A Russian accumulation point was destroyed. pic.twitter.com/EgqlXzFxvl

(КАРТА) Позовавайки се на украински данни, политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке прави оценка, че 90% от Новомихайловка (Новопавловското направление) е превзета от руснаците. "Рибар" пише, че украинците още имат позиции в западната част на Новомихайловка и изчислява, че 30% от селото е под украински контрол. Deep State очаква скоро селището да бъде изцяло превзето от руснаците: Превзехме я. Тръгваме си: Руски войник за Новомихайловка - а защо напускат? (ВИДЕО). За сметка на това Рьопке коментира кадри от друго видео, които показват украинска контраатака в Красногоровка – вероятно жп гарата на населеното място отново е под украински контрол (КАРТА), в югоизточните покрайнини, където боевете се развиват от известно време.

(КАРТА) В Бахмутското направление руското военно министерство обяви за напълно "освободено" село Богдановка, на 5-6 километра северозападно от Бахмут. Това позволява на руснаците да търсят атака от север към Часов Яр, през Калиновка, а вече има данни за лек напредък и от юг, по път Т0504 от Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обаче има препратка към един от популярните военни руски пропагандни канали в Телеграм, където се обяснява, че украинците имат позиции на височини северно и северозападно от Богдановка и всъщност фронтът там е много сложен - т.е. превземането на Богдановка още не е повод за голяма радост. Руснаците все още се мъчат изцяло да превземат Ивановско, пише Deep State.

Тази нощ Русия е изстреляла 7 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, свалени са 5. Има данни за щети в Одеса – СНИМКИ на поразени жилища. На този фон „Рибар“ твърди, че "от няколко дни гори пожар в петролното предприятие Delta Wilmar в района на пристанище" - няма никакви геолокализирани видеокадри или сателитни снимки за такова нещо.

Очакваната нова американска военна и финансова помощ за Украйна предизиква сериозни притеснения в Русия и заради частта със замразените руски активи. В гласувания от Камарата на представителите законопроект се предвижда замразените руски активи в САЩ да са гаранция по заем от САЩ за Украйна, но не за военни цели, а за финансово-икономически. Потенциално това са 8 млрд. долара. Кореспондентът на "Комсомолская правда" Александър (Саша) Коц разглежда в публикация в канала си в Телеграм въпроса и изразява притеснение, че ако това се случи, макар още да е далечна перспектива (защото дори да стане закон, решение за такова покриване на заема трябва да вземе изпълнителната власт в САЩ), то Европейският съюз също може да се осмели да действа. А това ще е вече тежък удар за Русия – защото в Европа са замразени 200 и повече млрд. руски активи и то най-вече на Руската централна банка. "ЕС ще гледа как ще реагираме – и ако прецени, че ползите са повече от загубите, Кутията на Пандора ще бъде отворена", притеснява се Коц.

Междувременно, датският посланик в Украйна Оле Егберг Микелсен обеща: "Не се притеснявайте, ще има изтребители за Украйна. Цялата ни флота от F-16, която сега излиза от употреба, защото я заменяме с F-35. F-16 ще бъдат доставени както е обещано". От думите на посланика може да се съди, че първите доставки ще дойдат през лятото на 2024 година. Това изказване идва и на база твърдението на Марк Уорнър, че с под 3% от американския военен бюджет Украйна унищожи 87% от руската армия, нахлула на 24.02.22 година в Украйна, 67% от руските танкове, 32% от руските БТР-и: Володимир Зеленски: Украйна няма да бъде "втори Афганистан" (ВИДЕО)

Denmark will deliver all the promised fighter jets to Ukraine. First deliveries will arrive in the summer, Danish Ambassador to Ukraine Ole Egberg Mikkelsen said.



"Do not worry. There will definitely be airplanes for Ukraine. This is our entire F-16 fleet, which is now being… pic.twitter.com/tTwWjMWtmK