Румъния отрече, че руска ракета е навлязла във въздушното ѝ пространство

В изявление, публикувано на уебсайта на военното ведомство в Букурещ, министерството признава, че ракетата наистина е навлязла във въздушното пространство на Молдова, като според съобщенията е преминала само на 35 км покрай румънската граница по пътя си към Украйна.

"Румънските власти са приложили всички стандартни процедури от момента на откриване на целта до пълното изясняване на тази ситуация", се казва в изявлението.

Освен това в 10:38 ч. два самолета МиГ-21 LanceR на румънските военновъздушни сили от ръководената от НАТО служба за охрана на въздушното пространство, които в този момент са изпълнявали летателно учение, са били пренасочени към северната част на страната, за да се увеличат възможностите за реакция.

"След около две минути ситуацията беше изяснена и двата самолета продължиха първоначалната си мисия. Румънските военновъздушни сили постоянно наблюдават, в сътрудничество със съюзническите сили, националното въздушно пространство и непосредствената околност", завършва изявлението.

Украинският президент Володимир Зеленски пък смята, че ракети са минали през небето и над Румъния, и над Молдова. Те са "предизвикателство за колективната сигурност на НАТО. Това е терор, който може и трябва да бъде спрян", заяви той.

