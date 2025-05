Русия атакува Харков и Одеса (СНИМКИ)

Одеса бе атакувана с балистични ракети тази вечер. Съобщава се за експлозии в града. Огромен стълб дим се издига близо до пристанищната зона, съобщават очевидци, като прилагат и снимки в социалните мрежи.

Odesa is being attacked with ballistic missiles at this moment. Explosions are reported. A huge column of smoke rises near the port area. pic.twitter.com/DT8i5kH5ld