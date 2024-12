Русия е предизвикала риск за ядрената безопасност при най-новата ракетна атака срещу Украйна

"Днес 5 от 9-те действащи ядрени реактора в Украйна са намалили мощността си поради подновените атаки срещу енергийната инфраструктура". Това съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) след масираната руска ракетна атака по украинска територия на 13 декември. Тя бе осъществена с 94 ракети и 193 дрона - общо 287 въздушни цели, насочени към цяла Украйна.

Още: Отмъстихме за Таганрог: Русия на фона на 287 ракети и дронове по Украйна (ВИДЕО)

Обстрелването на енергийната инфраструктура на Украйна, която е от решаващо значение за експлоатацията на националните АЕЦ, представлява заплаха за ядрената и радиационната безопасност. Това се посочва в проекторезолюция, приета на извънредното заседание на Съвета на гуверньорите на МААЕ на 12 декември 2024 г. - ден по-рано. Документът беше приет с 22 гласа от държавите членки.

Cruise missiles over Ukraine earlier today. Zelensky said that a total of 93 missiles were used. The Air Force has not yet shared official numbers. pic.twitter.com/QNi7KXZKWp