Русия минава в отбрана в Харковска област: Генерал Сирски с обзор (ВИДЕО)

В Харковска област, врагът преминава в активна отбрана в района на село Липци (второто направление на руската операция, което е считано за спомагателно). Това твърди главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски, който отново направи инспекция на фронта. Тези инспекции обаче са критикувани от някои опозиционни украински източници, включително военни, с аргумент, че всъщност пречат на командната верига и че на главнокомандващият не му е работа да се грижи за някои позиции, а да планира и да контролира голямата картина.

При Липци руснаците вече минират определени позиции като част от преминаването в отбрана, а във Вовчанск (Волчанск на руски език) текат улични боеве и руските загуби са много високи, като руското военно командване прехвърля резерви от други участъци, за да удържа ситуацията, твърди Сирски. "До 25 май се очаква пристигането на 14 батальона с обща численост до 8000 души, включително 4 батальона от 82-ра въздушнодесантна бригада, 4 батальона от 31-ва механизирана бригада, 4 от 1-ви полк на специалните сили", твърди популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. В канала има информация, че украинската армия прави контраатаки и има позиции в северната част на Вовчанск, отвъд река Волча, например при Гуркановия мост т.е. от северозапад, при Стариця. Руската официална сводка също потвърждава за украински контраатаки в района на Липци и Вовчанск, но с твърдение, че са спрени. В сводката на украинския генщаб за 23 май в Харковска област има отчетени само 4 бойни сблъсъка.

The Ukrainian town of Vovchansk destroyed by Russian invaders pic.twitter.com/GaOdcInInR

Не така обаче стои положението с Купянското направление. Там е имало 20 бойни сблъсъка – самият Сирски отчита, че при Кисловка положението е тежко и че руснаците се стремят да достигнат река Оскил в тази зона. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, пише, че руснаците се укрепват в северните покрайнини на Берестово и едновременно опитват да пробият през Стелмаховка – всичко това именно в посока откъм Кисловка, Котляровка и Хромално (района на Табаевка), с поглед към Северското направление: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Същевременно Машовец отчита и, че не спират руските опити да има пробив в Лиманското направление през Терно с цел достигане на река Жребец, но там успех няма. Отделно той вижда план за руски напредък и по-на юг в това направление, южно от Диброва (5-6 километра югозападно от град Кремена) с цел достигане на река Северски Донец (в Украйна тя реално тръгва от Вовчанск). Голямата руска цел е откъм Лиманското направление да има обединение и с направлението към Северск, който е големият северен фланг на Часов Яр. Какво обаче се случва в тази точка, при Билохоровка (Белогоровка), която беше обявена за превзета преди 2 дни от руското военно министерство (инструкторът на отряди "Щурм Z" Святослав Голиков категорично обяви това за лъжа) – обзор във видеокадри:

An overview of Russian destroyed equipment near Bilohorivka which was claimed to be occupied by Russia.



A scrap cemetary. pic.twitter.com/WRGyuX7E0d