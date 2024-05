Смъртоносна помощ от Китай за Путин? Русия се хвали от фронта, но понася тежки загуби (ВИДЕО)

Шапс заяви, че тези доказателства са „значимо развитие“, тъй като Пекин преди това е предоставял само несмъртоносна помощ на държавата, с която поддържа партньорство "без граници". Министърът обаче не даде допълнителна информация за предполагаемите разузнавателни данни. Съливан заяви по време на пресконференция, че и преди е предупреждавал, че Китай може да доставя на Русия смъртоносна военна помощ, но че САЩ „не са видели това до момента“. Съветникът каза, че ще разговаря с британските си колеги, за да гарантира, че Вашингтон и Лондон кралство имат „обща оперативна картина“.

Още: Путин и Си Дзинпин подписаха документ за задълбочаване на отношенията (ВИДЕО)

Междувременно западни служители предупредиха, че руските разузнавателни служби възнамеряват да увеличат саботажните дейности и други хибридни операции срещу страните членки на НАТО. На 22 май Норвежката полицейска служба за сигурност и Норвежката разузнавателна служба предупредиха, че съществува повишена заплаха от руски саботажи срещу норвежки оръжейни доставки на военни материали за Украйна. Ръководителят на контраразузнаването заяви, че доставчиците на оръжия трябва да бъдат в повишена готовност. Преди това предупреди, че руски "участници" планират саботажи в Западна Норвегия, където са разположени военноморски бази, петролна и газова инфраструктура, припомня американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Още: Крачка назад: Русия изтри предложението си за промяна на границите в Балтийско море

Ден по-рано полският премиер Доналд Туск предупреди, че Русия планира да преведе нелегално хиляди мигранти от Африка в Европа и че повече от 90% от задържаните неотдавна лица, които са влезли нелегално в Полша, са имали руски визи.

Още: Полша разби руска шпионска група

Руснаците продължават да привличат пехотни групи, които се опитват да направят пробив в Харковска област - по-специално към село Липци, но те биват "откривани и унищожавани". Това заяви представителят на Националната гвардия Руслан Музичук по време на украинския телемаратон. Той отбеляза, че през последните дни не е имало голям брой сблъсъци в Харковското направление. Според него е характерно, че Русия използва голям брой самолети за нанасяне на удари с бомби КАБ, за да унищожи населени места и украински отбранителни позиции в районите, където се опитва да постигне успех. „Като цяло през последните 24 часа не се наблюдава настъпление на противника в Харковска област“, отбеляза Музичук, цитиран от УНИАН.

Безмилостното настъпление на руснаците има една основна цел - ако превземат Липци, те ще могат да разположат артилерията си в обсега на втория по големина украински град Харков, който е на 20 минути път.„Тук нищо не беше подготвено. Нищо. Просто нищо. Всички позиции са изградени от ръцете на пехотата", казва за укрепленията при Липци командирът на една от бригадите там, цитиран от CNN.

В Харковското направление през изминалото денонощие е имало 8 атаки на руснаците в районите на селата Липци и Старица, гласи сводката на Генералния щаб на украинската армия от вечерта на 22 май. Продължават боевете в посока Плетеновка-Вовчанск. Ситуацията се контролира от украинците, посочват от генщаба. Вчера в това направление руснаците са загубили 87 военнослужещи и 21 единици военна техника, гласи още информацията.

Още: Руско признание за Харков: Украинците са повече и по-подготвени от нас, ще има контранастъпление (ВИДЕО)

(КАРТА) Нови геолокализирани кадри потвърждават по-нататъшния напредък на руските сили северно от река Вовча в района на град Вовчанск (на руски - Волчанск). Вече е съвсем ясно, че Украйна се е оттеглила зад реката и е заела нови позиции на отбрана там. Нападенията на север от реката продължават.

(КАРТА) Военният и политически анализатор на германския таблоид Bild Юлиан Рьопке съобщава за интензивни боеве в западната част от центъра на Вовчанск. Там 82-ра отделна десантно-щурмова бригада се сражава с руските нашественици, докато силите на диктатора Владимир Путин обстрелват малкото останали цивилни: Трупове във Вовчанск: Русия стреля по цивилни, докато тече евакуация.

Руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo), който се похвали, че наскоро е бил на фронта в Харковското направление, отчита, че няма сериозни промени при Вовчанск и Липци. Сраженията продължават в центъра на Волчанск, пише той в обзора си.

Още: Връзвате ръцете на Украйна да се защити: Виден конгресмен притисна Блинкен (ВИДЕО)

Генщабът на Украйна отчита 121 бойни сблъсъка по цялото протежение на фронта през изминалото денонощие, което е повишаване на интензивността (спрямо 94 сблъсъка за предходните 24 часа).

В Покровското направление броят на атаките на руснаците е нараснал на 25 - там отново се водят най-много сражения. Ситуацията остава напрегната и все още има 9 бойни сблъсъка, написаха снощи от Генералния щаб на украинската армия. И добавят, че украински военни са унищожили руски изтребител Су-25.

(КАРТА) Тук руснаците напредват с малки стъпки към Новоолександровка - по линията Очеретино-Новоолександровка. В района на Очеретино движението на руските въоръжени сили към селищата Сокол и Новоолександровка е възобновено, отчита и Семьон Пегов. "Рибар" - каналът, поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук - пише, че в Авдеевското направление, в покрайнините на Новоолександровка са избухнали боеве, а в Соловьово ситуацията остава "сложна" поради високата активност на украинските дронове.

Още: Украйна да воюва както намери за добре: Главната пречка пред военната помощ от САЩ (ВИДЕО)

В Купянското направление силите на Украйна са отблъснали 22 атаки. Все още има четири бойни сблъсъка в районите Берестового и Макеевка. Ситуацията е под контрол, съобщава генщабът.

В Курахевското направление продължават боевете в района на Георгиевка. "Само от началото на денононощието врагът 18 пъти атакува нашите части в районите Новомихайловка, Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка", написаха снощи от генщаба на Украйна. При Красногоровка украинците продължават да държат позиции във високите сгради въпреки многобройните артилерийски и въздушни удари, твърди "Рибар".

В Краматорското направление - т.е. Часов Яр - украинците са отблъснали 10 нападения. Има жертви сред руските сили там и унищожена техника - генщабът на Украйна пише за танк Т-90, две БМД и четири бойни машини на пехотата БМП-3. Още две такива бронирани машини са повредени. В това направление руското военно министерство се похвали с превземането на Клещеевка, докато Пегов пише как боевете продължават в източните покрайнини. "Рибар" добавя - "според някои сведения на юг са освободени Клещеевка и околните височини".

Още: Русия се хвали с ключов успех при Часов Яр, нов удар с ATACMS в Донецка област (ВИДЕО)

A failed Russian mechanized attack near Chasiv yar using a T-90M tank and 2 BMP's. The T-90M was equipped with two night cameras, a mine trawl and a cage for defense against drones. It tried to pave the way for the BMP's but failed. pic.twitter.com/NwiCOETLYN