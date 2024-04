Русия набира 18-годишни ученици за войната с обещанието: Сега войната е научна, не се умира лесно (ВИДЕО)

Видео, снимано в Красноярск в Сибир, показва именно такъв случай - по време на обществено обсъждане е представен 18-годишен гимназист на име Александър, взел предсрочно държавните си изпити в бързината си да замине за фронта.

Обясненията на чиновника са изключително цинични:

"Да, трябва да разбираме, че там (на фронта) умират наши момчета. Но аз съм сигурен, че Саша няма просто така да го изпратят направо на предна линия, може би ще попадне, например, в Крим. Той все пак ще трябва първо и да се научи да стреля. Сами разбирате, че днес войната е по-различна, не като по време на Втората световна, а е война с дронове, научна война, те не отиват вече така на щурм с автомати, всичко зависи от това как човекът е подготвен." Наивните и глупави обяснения на чиновника са твърде далеч от истината, а най-лошото е, че най-вероятно той самият също го знае.

Още: Руски губернатор към съгражданите си: Без да искате сте превели милиони рубли на украинската армия (ВИДЕО)

Пример каква касапница е на фронта, където според него уж се водела "научна" война, е следното видео, показващо трима руски войници, опитващи се да обезвредят мина при Красногоровка.

Видеото е 18+ и може да се види на този линк.

A Russian official came straight to a college to recruit 18-year-old schoolchildren to go to war. He brought with him one who expressed a desire to sign a contract with the Ministry of Defense to die in Ukraine, since there is "no work in his town, nothing to do".



Moreover, the… pic.twitter.com/tgBI1zXezG