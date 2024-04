Руски губернатор към съгражданите си: Без да искате сте превели милиони рубли на украинската армия (ВИДЕО)

Още: Шойгу ближе рани: Украинските хакери го оставиха без важна документация за 500 военни обекта в Русия

"Нас всеки ден, всяка минута ни атакуват украинските служби за сигурност. От началото на годината мошеници са изнудили гражданите на областта да преведат милиони рубли по сметки, набиращи суми за закупуване на дронове и оръжия за украинската армия.

На прицел са всички! И ние сме длъжни да спрем това! Предупредете родителите си, роднините си, приятели, колеги, дори децата! С тези преводи врагът се финансира!", удря го на молба губернаторът във видео обръщението си.

И преминава към заплахи: "В предприятията ще държа лично отговорни ръководителите за това, че са длъжни да проведат разяснителни кампании по този въпрос. Вие лично ще отговаряте за всеки свой сътрудник! Всеки трябва да помни - ако си превел пари, значи си помогнал на врага!"

Governor of the Russian Kemerovo region in Siberia is dissatisfied that residents of the region are sending money to Ukrainian Defence Forces. He says that since the beginning of the year, they have already transferred millions of rubles. According to him, this is done by… pic.twitter.com/JAEolv6DGI