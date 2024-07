Русия накара украинците да се страхуват за своите бъдещи F-16 (ВИДЕО)

След неотдавнашни болезнени загуби на украинските ВВС, украинският депутат Марияна Безуглая изрази сериозни притеснения относно бъдещото прехвърляне на изтребители F-16 в Киев. Тя се опасява, че нови изтребители могат да споделят съдбата на Су-27, които бяха унищожени на летище Миргород.

На 1 юли, 2024 година руски дрон забеляза шест изтребителя Су-27 на украинските ВВС, разположени без камуфлажна маскировка на летище Миргород, намиращо се на около 150 километра от границата с Русия. Там е дислоцирана 831-ва бригада на украинската тактическа авиация. Възползвайки се от възможността, руснаците изстрелват балистична ракета "Искандер" с малък обсег на действие, унищожавайки два ценни изтребителя Су-27 и повреждайки останалите четири.

Още: Блинкен обяви: Прехвърлянето на F-16 за Украйна започна (ВИДЕО)

Този ден може би е един от най-опустошителните за украинските ВВС от началото на войната, тоест от 24 февруари, 2022 година. Бившият говорител на украинските военновъздушни сили полковник Юрий Игнат потвърди, че атаката наистина се е състояла и Украйна е претърпяла сериозни загуби.

Iskander strike on Mirgorod (Myrhorod) airbase, Poltava region



Ukraine LOST 2 Su-27’s & 4 more were DAMAGED in the missile attack



Deployment of cluster munitions can be seen as well



AFU frequently use this to stage attacks on Russian territory pic.twitter.com/u3ySu2ft4K