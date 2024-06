Руски дрон порази украински изтребител насред база в родния град на Зеленски (ВИДЕО)

Дали това е цялата истина? Поне един украински самолет е бил ударен, изглежда с руски дрон "Ланцет". Дронът е гордостта на руската индустрия за безпилотни летателни апарати - моделът е камикадзе. Ударът е в украинска военновъздушна база в Кривой Рог - родният град на украинския президент Володимир Зеленски. Има и геолокализация на видеото, с точни координати.

В социалните мрежи вървят коментари, че може да става въпрос за примамка или стар самолет, който не може да изпълнява бойни мисии. Но ако руската информация за два унищожени украински военни самолета е 100% вярна, то в последните часове украинци и руснаци са изгубили равен брой военни самолети - ОЩЕ: Руските изтребители падат като камъни: Су-34 се разби, екипажът му загина, свален е и Су-25

So probably Russians were referring to this attack. Kryvy Rih Air Base (Dolhintsevo), a Ukrainian Su-25 hit by a Lancet kamikaze drone. Roughly 70km from the front line. https://t.co/GjkrQOQ3cn pic.twitter.com/jZdhCdhXbo