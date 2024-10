Русия отговори с дъжд от дронове "Шахед" на успешна украинска атака от неделя (ВИДЕО)

Общо 116 дрона клас "Шахед" и 3 ракети от различни видове изстреля Русия по цели в Украйна тази нощ - това изглежда е своеобразен отговор за масираната украинска атака с дронове от вчера, която порази важни руски военни обекти: Украинската армия се похвали с удар по руското летище "Липецк-2" и по голям военен завод (ВИДЕО).

Според сводката на украинските ВВС, 59 от дроновете вече са свалени от ПВО и мобилни огневи групи. Още 45 са "приземени" със системи за електронно заглушаване. Поне 10 дрона все още са във въздуха, има и регистрирани удари по украинска гражданска инфраструктура:

Още: Украйна засипа Русия с дронове - 110 свалени, незнайно колко са преминали (ВИДЕО)

Предишната нощ Украйна отново стана обект на сериозна атака с дронове, като в последния около месец това си е буквално традиция, с изключение на само 1 ден, когато нямаше нито един изстрелян от руснаците дрон. Традиция е и някои от дроновете да бъдат отклонявани към Беларус - 3 навлязаха в беларуско въздушно пространство и 1 беше свален според мониторинговия канал "Беларуски гаюн":

Междувременно, в социалните мрежи се появиха видеокадри от дронове "Шахед" - те се използват и за разузнавателни цели, като към тях се прикачат видеокамери за заснемане на (военни) позиции:

Още: Пореден дневен рекорд на избити руски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО, 18+)

Russian channels released video footage reportedly from cameras installed on Shahed drones. This enhancement allows for intelligence gathering simply by flying over Ukrainian territory. pic.twitter.com/8ifUMZFZzq