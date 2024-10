Украйна засипа Русия с дронове - 110 свалени, незнайно колко са преминали (ВИДЕО)

Безсънна нощ преживя Русия, след пореден впечатляващ епизод във войната на дронове - основен елемент от войната в Украйна.

По данни на руското военно министерство, тази нощ над Руската федерация са свалени 110 дрона. Най-много са свалени над Курска област - 43, още 27 са свалени над Липецка област, 18 - над Орловска област, 8 над Нижни Новгород, 7 над Белгородска област, 6 над Брянска област. Има свален дрон и над Московска област, след като вчера имаше атака и в района на Санкт Петербург.

Сега за Москва, кметът Сергей Собянин обясни, че бил свален дрон, летящ в Раменски окръг. Нямало щети и пострадали.

Стратегическа цел

Специално в областта на Нижни Новгород, атаката с дронове е срещу завода "Я. М. Свредлов", където се произвеждат експлозиви, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Заводът се намира в района на град Дзержинск. и е един от най-големите руски производители на промишлени взривни вещества, трансферни заряди за минната промишленост, перфорационни заряди за нефтената и газовата промишленост, сеизмични и геофизични работи.

Предприятието е част от списъка със санкции на Украйна "за подкрепа на действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна". На 23 юни 2023 г. заводът беше включен в санкционния списък на страните от ЕС, той е и под санкции от САЩ, Великобритания, Япония и Швейцария.

Местният губернатор Глеб Никитин потвърди, че има ранени пожарникари след атаката - четирима души и че това е станало заради атака в индустриалната зона на Дзержинск. "По предварителни данни четирима служители на пожарната, намираща се на територията на промишлено предприятие, са получили леки охлузни наранявания - оказана им е необходимата медицинска помощ и всички са изпратени по домовете си. Спешна помощ работи на мястото на падането на отломките".

Орловска област и Липецка област

Не по-малко плашещи видеокадри наводниха социалните мрежи и след атаката в Орловска област. Тя е в района на град Орел:

Видеокадри и от атака в района на град Липецк също се появиха в социалните мрежи:

Все още не е ясно какви точно са били целите в тези две области.

