Русия "откри" най-големия проблем с F-16 – английския език (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви са недостатъците на изтребителите F-16, които вече пристигнаха в Украйна? Засега, по неофициална информация в медиите Украйна има вече десетина такива военни самолета, а са обещани за доставка 79.

Интересът за недостатъците на F-16 логично е особено силен в Русия. Изцяло контролираната от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин руска държавна информационна агенция ТАСС публикува материал по темата. Материалът е базиран на твърдения на руския телеграм канал Fighterbomber – той е близък до руските ВВС и се поддържа от пенсиониран руски военен пилот, известен с името Иван Иванов (вероятно псевдоним).

Какви са недостатъците? В челните места е, че "индикациите на таблото са на английски език". Изглежда аргументът е "какъв изтребител е това без руски език"?! Освен това – F-16 бил с един двигател, но пък в Украйна нямало достатъчно "мощности" за поддръжка и ремонт, нямало и достатъчно военни пилоти и инженери. И, разбира се, украинските пилоти нямали боен опит на F-16.

Същевременно, председателят на комисията към отбраната към Върховната рада (украинския парламент) Егор Чернев коментира пред "Хромадско", че Украйна работи, за да може да получи и ракети с по-голям обсег за F-16. Той не посочи какви точно ракети, но вероятно става въпрос заAGM-158 JASSM с 370 км и 900 км (ER) обсег (зависи от точния модел) или дори AGM-158B-2, с 1900 км обсег: Новини за оръжията на F-16 за Украйна: Новият военен коз (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете остава все така висока – 133 бойни сблъсъка за денонощието на 5 август спрямо 124 на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. Мащабът на руските въздушни удари остава по-нисък, отколкото беше обичайно доста дълго време – 50 въздушни удара с 64 използвани авиационни бомби, след като обикновено използваните бомби са над 100, поне така беше до края на миналата седмица за дълъг период от време.

(КАРТА) Най-горещо си остава Покровското направление – 41 руски пехотни атаки са отблъснати според украинските данни. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, настоява в обзора си, че с всеки ден положението на украинската армия се влошава – прихванати били украински комуникации и в разговорите се казвало, че нямат питейна война на някои позиции. Кой точно се оплаква и то с видеа, че няма вода, припомнете си в обзорния материал в следващия линк: Няма вода за пиене, но ще завладява: Омагьосаният кръг за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО). Каналът твърди, че руски части вече са заели няколко улици в село Желано, имало подготовка за атака от Новоселовка Перша към Межево, имало вече боеве в покрайнините на Сергеевка. Коя е следващата линия на украинската отбрана, към която руснаците се стремят в Покровското направление – припомнете си гледната точка на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, служил в украинския генщаб: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Tankers of the 47th separate mechanized brigade using M1 Abrams tanks are attacking Russian forces in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/2VkW16Xbtk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2024

A Russian UAV command post was found hidden in a treeline. The 110th Mechanized Brigade destroyed it using FPVs and mortar fire. pic.twitter.com/fmpXiKinTy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2024

(КАРТА) Торецкото направление пак е на второ място като интензивност на боевете – 26 руски пехотни атаки. И там новините не са добри за украинците – по украински данни руснаците са успели да навлязат навътре в Пивнично и достигат т.нар. джоб между това село и Зализно, като според "Рибар" скоро в този район може да бъдат обкръжени значителни като брой украински части. Потвърждение за Пивнично и Зализно дава и известният украински телеграм канал Deep State. Все повече са твърденията, че руски части се бият в покрайнините на самия Торецк. Украинският журналист Юрий Бутусов пише в профила си във Facebook, че с малки щурмови групи руснаците напредват постоянно, макар да дават големи жертви – имат резерви и имат инициативата, констатира той. По негова информация, няколко от поделенията на 32-ра украинска механизирана бригада търпят загуби и са принудени да отстъпват от позиции по фланговете. Бутусов обвинява местния командващ (полковник Ледовой), че не поема отговорност и не взема необходимите решения за оттегляне от незащитими позиции и укрепване на фланговете. "Врагът може да бъде спрян - но за да се направи това е необходимо да се спрат лъжите в докладите. Да спреш врага означава да организираш бой на сигурна линия, с подсигурени позиции, с отворени логистични пътища. Иначе Торецк не може да се задържи, всички командири разбират това", констатира Бутусов.

The cleanup of houses from the occupiers in Pivnichnoye, Donetsk region, from the first person view of the Ukrainian military pic.twitter.com/u2MNzU0Ibt — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2024

Assault troops of the 425th Separate Assault Battalion "SKALA" destroyed three Russians in close combat who were attempting to capture their positions in New York. pic.twitter.com/MYBOAJLBdp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2024

"Рибар" също твърди, че руската армия "бързо преодолява" отбранителните линии на украинците в предградията на Торецк. Сценарият е донякъде подобен на Покровското направление – руските щурмови самолети бомбардират в тил и изолират силни защитни украински позиции, анализира каналът. Информацията за изброените от него места на руски напредък, предимно улици в селата Пивнично и Дружба, са потвърдени и в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), с препратки към геолокализирани видеокадри. На този фон, в Торецк все още има цивилни, възрастни хора, които не искат да напускат домовете си:

The 41st Mechanized Brigade is operating in the New York area, destroying Russian equipment such as tanks and other armoured vehicles. pic.twitter.com/q6SAeu5qt8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2024

Volunteer Denis Khristov shared heart-wrenching footage from Toretsk, which is being destroyed by the Russian army. Despite the attacks, some civilians, like Nelya Semenovna Popova, a former geography teacher at the 9th school, remain in the city. The Russian army is dropping… pic.twitter.com/RKyTOrMW0B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2024

В Кураховското направление са извършени само 7 руски пехотни атаки – интересен факт е, че "Рибар" пише, че украинската армия още има позиции и държи контрола над северозападните покрайнини на Красногоровка.

В Краматорското и Северското направление е имало по 13 руски пехотни атаки. В края на миналата седмица неофициално от украинска страна потвърдиха падане на Роздоловка (Северско направление) и вече руснаците са в покрайнините от изток на Верхнокамянско. В Краматорското направление Часов Яр си остава основната точка на боеве, като руските части се мъчат да направят укрепени позиции главно в микрорайон "Октомврийски", но поне досега няма сигурни данни за техен успех, главно заради големия брой използвани дронове от украинците.

В Харковска област боевете не са така ожесточени, както в Донецка област – 5 руски пехотни атаки при Вовчанск и село Тихо (североизточно от града), 7 руски пехотни атаки в Купянското направление и 10 в Лиманското. Няма данни нито от украинска, нито от руска страна за някакви значими промени на позиции.

Units from the 14th mechanized brigade destroyed an enemy ammunition depot in the Kupyansk direction. pic.twitter.com/N6RPzQEywu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2024

(КАРТА) В Южна Украйна руснаците лека-полека настъпват северно от Работино и връщат изгубени свои позиции при лятната контраофанзива на украинците от 2023 година. Вече има опасения, че Украйна ще изгуби всичко спечелено тогава, макар и то да не беше толкова много – 10 до 12 километра южно от Орехов.

ОЩЕ: Русия атакува с ракети Киев, вероятно "Кинжал"*