Русия отново удари енергийната инфраструктура на Украйна (ВИДЕО)

Въпреки обявеното от руския президент Владимир Путин спиране на огъня по енергийната инфраструктура на Украйна, тази вече отново имаше атаки по граждански обекти. Москва изстреля дронове "Шахед" по Полтава, като порази енергостанция. Вследствие на ударите, част от града е останал без ток.

❗️ Explosions in Poltava caused partial blackouts: Russians attacked the city with “Shaheds”.



Another “energy truce” from Russia? This is pure Russian terror. pic.twitter.com/ePfI6aXsjS