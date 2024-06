Русия пощуря: Арменска делегация отиде в Буча и изрази подкрепа

"Разглеждаме посещението в Буча на ръководителите на столичния административен район Нор-Норк на Ереван Тигран Тер-Маргарян и на арменската дипломатическа мисия Владимир Карапетян като откровено неприятелска стъпка от страна на Армения. Обезпокоени сме от оказването на помощ за нуждите на Въоръжените сили на Украйна и неприемливите изявления, направени срещу Русия в Буча", обяви говорителят на руското МВнР Мария Захарова.

По-рано днес Тер Маргарян заяви от Буча, че Ереван ще подкрепя и други общности, "пострадали от руската агресия". Той го каза, след като обяви хуманитарна помощ за градчето.

"Гордеем се със смелостта на украинския народ, който защитава своята свобода и независимост на бойното поле срещу руската агресия", каза още Тер-Маргарян.

Armenian Ambassador to Ukraine and the head of Yerevan's Nor-Nork district visited Bucha and expressed support for Ukraine



"We are proud of the courage of the Ukrainian people who are defending their freedom and independence on the battlefield against Russian aggression," Tigran… pic.twitter.com/6Q2b9OKPuw