Русия се хвали с нов пробив, но мълчи за хаоса при Днепър (ВИДЕО)

Потвърждение с геолокализирани видеокадри дали е станало така, както и потвърждение от украинска страна няма – типично в духа на войната в Украйна, когато има по-сериозен пробив, потърпевшата страна или не го признава (най-вече Русия), или го признава със закъснение. Същото обаче в пълна степен важи за ситуацията по източния бряг на Днепър, но с обратен знак – там Русия не признава растящите си проблеми, макар че продължават да излизат нови и нови данни, включително геолокализирани видеокадри и то заснети от руски дронове, които ги показват.

За Хромово, известните руски източници в Телеграм Семьон Пегов и "Рибар" (създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук), повтарят казаното от руското военно министерство. "Рибар" специално твърди, че превземането на Хромово открива път за атака към Часов Яр и че руснаците разширили зоната си на контрол на юг от язовира "Берховка" (5-6 километра северозападно от Бахмут). Не е ясно как ще се случи атака към Часов Яр, след като все още по фланговете на Бахмут продължават да се водят боеве, защото украинците държат добри позиции. В сутрешната си сводка украинският генщаб признава, че е имало руска пехотна атака при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), но твърди, че е отблъсната и че украинците продължават да извършват офанзивни операции на изток от Клещеевка и Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут). А известният с прякора си Tatarigami в Twitter украински запасен офицер накратко казва в обзора си, че при Бахмут ситуацията е все по-сложна, защото руснаците хвърлят много сили по линията Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка.

Същевременно, от два дни насам се трупат данни, че проблемите на руснаците по източния бряг на Днепър се множат. На първо място – геолокализирани видеокадри на руски бомбардировки по украински позиции, които са нови и показват, че зоната на украински контрол при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 източно от река Днепър):

По-важното – в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща внимание на твърдение на украинския генщаб от вчера сутринта, че има поне 50 загинали руски морски пехотинци от взривове на руски мини. Украинският генщаб твърди, че причината е, че руското командване в сектора "Днепър" не дава точни координати на руските минни полета, когато праща щурмови групи за атаки – руските войници знаят само квадрантите с руски мини, но не и точното местоположение. Също преди малко над 48 часа загина руски генерал – отново, по данни от руски източници в Телеграм заради взрив на мина, а близък до ФСБ източник съобщи, че става въпрос за взрив на руска мина и необмислени действия на генерала: Руски генерал взривен от руска мина: Върви разследване, твърди близък до ФСБ канал в Телеграм. Всичко това показва хаоса в командването – в района са дислоцирани части на 810 бригада и 177 бригада на руските военноморски сили, на Седма дивизия на руските ВВС, на 104-ти танков батальон, на 49-та руска комбинирана армия, на 70-та мотострелкова дивизия от новосформираната 18-та руска комбинирана армия. Това са части от различи родове войски, от различни руски военни окръзи (Южен и Централен, Северен флот и Каспийски флот, както и ВВС) и явно липсва добра комуникация в командването, заключва ISW. Геолокализирано видео на украински удар с дрон по руска логистична база в Нови Лагери, както и удар с HIMARS по руски команден пост добре показват картината:

Birds of Madyar and the 36th Marine Brigade destroying a Russian hideout near Novi Laheri in de occupied left bank of the Kherson region. Jagga Jagga Bada Boom. pic.twitter.com/VsSU1sA3Io

Признание, че украинските морски пехотинци държат Кринки и че правят успешни атаки на юг от селището има и от "Рибар", и от Пегов.

В сутрешната сводка на украинския генщаб прави впечатление посочения огромен брой бойни сблъсъци за последното денонощие – 101! Другото интересно в тази информация – най-много отбити руски пехотни атаки има в Луганска област (24), в горския резерват "Серебрянка", който се намира на около 10-тина километра западно от Кремена, както и при Торско и Ямполовка (15 – 17 километра западно от Кремена). На този фон обаче нито Пегов, нито "Рибар" обелват и дума за този сектор на фронта.

За сметка на това голям шум се вдигна заради кадри на ударен успешно от руснаците танк "Леопард", модел 1А5. Той е първият такъв от този модел, за който това е видимо. Политическият анализатор на германския таблоид Юлиян Рьопке, който често е критикуван за непремерени изказвания, отново блести с остър тон в Twitter – танкът бил без никаква подкрепа и уязвим. Има и друга гледна точка – че машината още не е унищожена и има възможност да бъде изтеглена за поправка: Танковете "Леопард" 1: Предимствата, които Украйна трябва да ползва (ВИДЕО)

The Russian army immobilized its first #Leopard1A5, after the Ukrainian army decided to send it alone, without any cover, on an open field to attack a Russian position near Kupyansk.

Several nearby mortar and / or artillery hits forced the crew to abandon their German-made tank. pic.twitter.com/qaldph2X89