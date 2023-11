Рекорд по убити руски войници в Украйна: Путин омайва с "руския свят" (ВИДЕО)

Според украинските данни, през ноември 2023 година са били убити по 915 руски войници на ден. Само в началото на войната тоест последните дни на февруари, 2022 година, са отчетени повече жертви в руската армия от страна на Украйна.

По непотвърдени все още данни и информация от руски телеграм канали, поредната знакова жертва на руската армия е генерал-майор Владимир Василиевич Завадски. Той е командир на Таманската дивизия и зам.-командващ 14-ти армейски корпус на руската армия. Според информацията в руски телеграм канали (препратка като отговор на първата публикация), генералът е бил взривен от мина.

Нищо ново на фронта – Авдеевка си остава най-горещото направление. Там, според сутрешната сводка на украинския генщаб, е имало 27 отбити руски пехотни атаки за последното денонощие. Обзорите на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, и на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов звучат еднакво и повтарят де факто вчерашните им твърдения – че имало руски напредък от юг в индустриалната зона на Авдеевка, че руснаците напреднали при Новокалиново (7 километра северозападно от Авдеевка), при коксохимичния завод и Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) руснаците държат позици до жп линията или с други думи – без нещо решаващо като успех. Геолокализирани видеокадри на боеве от 110-та украинска бригада показват, че действително битки се водят в индустриалната зона на Авдеевка от юг и руският натиск там е значителен. Същевременно, украинският военен анализатор Константин Машовец пише, че руснаците са атакували неуспешно при Опитно (4 километра южно от Авдеевка) и Водяне (7 километра югозападно от Авдеевка), а именно тези зони се считат от хора като Пегов за решаващи да има смисъл от евентуалното бъдещо превземане на цялата индустриална зона на Авдеевка от юг – защото иначе няма да има достатъчно ширина на фронта за директна руска атака на Авдеевка от тази посока:

Интересно разминаване между версиите на "Рибар" и Пегов обаче има за източния бряг на Днепър и по-точно при село Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Според "Рибар", украинците опитали да заемат по-добри позиции в горския пояс до Кринки, но отстъпили заради руската артилерия. Според Пегов, има успех в украинското настъпление на югозапад от селото, обаче украинците били малко, руснаците са с числено превъзходство, обаче частите им са "разнородни" - намек за лошото командване в руската армия. Има данни и за украински тактически успехи при Работино, в направлението Орехов – Токмак – Мелитопол, но те още не са потвърдени с геолокализирани видеокадри.

Night work on the left bank of the Kherson region. A house occupied by Russian troops was hit while also a transportation van was hit. pic.twitter.com/9S1e577q2N

Продължават да се появяват видеоклипове в руски източници, при които се вижда как руски войници се оплакват от командването при Днепър. Поредният – как командването праща на сигурна смърт войници в опит да се превземат укрепени от украинците острови по река Днепър:

Russian occupier, who came to Ukraine for $2000 a month, is complaining that the command is sending him and his comrades to a sure death on the Dnieper islands. Says they're getting flooded all the time, and at this point, don't even care about drones.https://t.co/8HBDzYYY6t pic.twitter.com/dkPKQ1etii