Украйна подлуди Русия: Подпали Саки, унижи Путин с реч на Зеленски в Крим и удари Брянск (ВИДЕО)

За пореден удар в Крим съобщава един от най-известните украински профили в Twitter що се отнася до войната в Украйна NOELReports. Според информацията, ударът е срещу руската военновъздушна база в Саки, където има и военно летище. Неофициални данни сочат за удар срещу 43-ви военновъздушен полк на руската армия и поне 30 жертви - съответно предположения, че ще бъдат затруднени руските бомбардировки с лазерно насочвани бомби и Су-24М.

It is reported that last night, Ukraine attacked Saki air base in occupied Crimea, specifically the 43rd Aviation Regiment. Preliminary reports suggest over 30 Russian servicemen were killed. pic.twitter.com/V48NAXtbKq