Русия твърди, че е убила 30 полски наемници в Украйна, полски дипломат й се присмя

„В резултат на въздушен удар отряд наемници от полска частна военна компания бе ликвидиран в село Изюмское, в област Харков. Елиминирани са до 30 полски наемници“, заяви Конашенков, цитиран от РИА Новости.

Същевременно полският посланик в Украйна Бартош Чихоцки коментира в Twitter изявленията на Руската федерация за предполагаемото унищожаване на "30 полски наемници" така: „Русия казва също, че е имало и буря в Черно море“. Дипломатът имаше предвид твърденията на Русия, че ракетният крайцер "Москва", флагманът на Черноморския военен флот, е потънал заради буря, а не защото е бил потопен от украинските сили.

