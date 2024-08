Русия твърди, че е загубила 28 селища в Курска област. Украински анализатори отчетоха повече (ВИДЕО и КАРТА)

Руските власти признават, че украинските сили са поели контрола над 28 населени места в Курска област, откакто започнаха изненадващата си офанзива на руска територия на 6 август.

Според местния губернатор Алексей Смирнов именно толкова са населените места, които руските сили не контролират, а там живеят около 2000 души. По думите му - дълбочината на проникване на украинските въоръжени сили е 12 км, а ширината - 40 км. Анализите дотук показват, че всъщност става въпрос за поне 20-30 км пробив на украинците навътре в руската територия.

There are 28 settlements under Ukrainian control in Kursk Region, where about two thousand people live. The situation is "complicated" - deputy governor.



According to him, the depth of penetration of the Ukrainian army into Russia is - 12 km, and the width of the front is 40 km,… pic.twitter.com/1aonDuZYv9 — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024

Освен това от Курска област са евакуирани 121 хиляди души. Общо 180 хиляди подлежат на евакуация, каза Смирнов. Според него при военни действия в региона са били убити 12 цивилни, а 121 са ранени.

Губернаторът на региона хвърли и поредни обвинения без доказателства - че украинците уж използвали химическо оръжие.

The acting head of Kursk Region, Alexei Smirnov, said that Ukraine had allegedly used chemical weapons



He also complained about the fact that sabotage groups with Russian documents operate in the region: "There are sabotage groups operating in our clothes and cars with our… pic.twitter.com/Hu2Ycg3fuE — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024

Мониторингова група: 44 населени места са под украински контрол в Курска област

В действителност населените места в Курска област под контрола на украинците са значително повече, твърди украинският мониторингов проект DeepState.

Според изчисленията на анализаторите - в момента около 44 селища в региона са отнети от режима на диктатора Владимир Путин. Статутът на още 10 населени места остава под въпрос. А това е само консервативна оценка, твърдят експертите.

В момента почти никой не знае реалния брой, но има села, край които е имало снимка на наши бойци, но не са били под наш контрол. Затова оценката е консервативна, обясняват от DeepState.

Междувременно се появи видео, на което се вижда как украинските военни свалят руско знаме от "административната сграда" в селището Дарин в Курска област - по-рано беше съобщено, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са окупирали населеното място.

Видеото е публикувано от бойците от 225-и отделен щурмови батальон на ВСУ. Датата на заснемането му не е известна. "Радио Свобода" направи геолокализация на мястото - Дарянското основно училище.

