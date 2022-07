Русия: Ударихме гарнизонен дом на офицерите във Виница

Според руската страна в момента на атаката във военния обект се е провеждало съвещание на командването на украинските въздушни сили с представители на чуждестранни доставчици на оръжие относно поредната доставка на самолети, средства за поразяване, а така също и ремонт на украинския авиационен парк, допълниха от руското военно ведомство.

Припомняме, че на 14 юли в резултат на ракетен удар в украинския град Виница загинаха най-малко 23 души. Сред жертвите е малко момиче със синдром на Даун, майка му е в критично състояние в болница.

