Ужасът от руския ракетен удар срещу Виница - запечатан на ВИДЕО

Кадри от мястото на събитието показват паниката на жителите на Виница на една от улиците по време на руския обстрел. Няколко души слизат от велосипедите си, захвърлят ги на земята и лягат по корем, докато градът е атакуван.

‼️The moment of the most terrible arrival in Vinnytsia pic.twitter.com/XSPBhR7tlK — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 14, 2022

Друго видео от камерата на магазин, намиращ се на 500 метра от епицентъра на експлозията, показва как прозорците се чупят.

‼️More footage from today's arrivals in Vinnytsia.



Windows flew out even at a distance of 500 meters from the epicenter of the explosion. pic.twitter.com/krkxEQUAWz — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 14, 2022

Най-трогателна е историята на малката Лиза. 4-годишното момиче е загинало при обстрела, а майка му е сериозно ранена. Тя е била откарана в болница в тежко състояние и лекарите се борят за живота ѝ, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter. Медията показва и видео на майката с момиченцето, което бута детска количка по улиците на Виница в деня на атаката.

Ukrainian telegram channels report that the video shows a mother and a girl who came under shelling in #Vinnytsia today.



The girl died, doctors are now fighting for the life of a woman. pic.twitter.com/n8pjmRlhFC — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022

На кадри от Украинската спешна помощ, споделени в Twitter от NEXTA, се вижда окървавена детска количка след руските ракетни удари. Има и снимка на труповете на детето, както и друго тяло - вероятно на майка му.

The mother died along with her child. pic.twitter.com/TeS2F5IfZh — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022

Оказа се, че съпругата на президента Володимир Зеленски – Олена Зеленска – се е познавала с малката Лиза. Тя сподели публикация за момиченцето и написа, че го е разпознала, когато прочела новините за трагедията във Виница.

„Днес с ужас видяхме снимка на преобърната бебешка количка от Виница. И тогава, четейки новините, разбрах, че познавам това момиче. Малката Лиза загина днес от руска ракета. Сега няма да изпиша всички думи, които наистина бих искала да кажа на онези, които я убиха. Ще ви разкажа за нея“, написа Зеленска.

Тя пусна видео от кампанията и добави: „Срещнахме се с това прекрасно момиче по време на снимките за едно видео за Коледа. Светло, искрено, радостно дете, което растеше, обгрижвано с любов. Тогава малката палавница успя за половин час да изрисува с бои не само себе си, празничната си рокля, но и всички останали деца, мен, операторите и режисьора... Погледнете я тук, докато е жива, моля ви. Плача заедно с близките ѝ“, завърши трогателния си пост Олена Зеленска.