Русия унищожи две американски ракетни системи HIMARS – да, но изглежда не (СНИМКИ и ВИДЕО)

В публикуваното видео с брифинга има кадри, които предполагаемо показват удара. Само че при стопиране на кадъра на момента на удара се вижда, че експлозията избухва ДО, а не В посочените за обстрел четири обекта. Като доказателство Actualno.com прилага четири стоп кадъра – от 0:22 минута от видео кадрите, които публикуваме под снимките, до 0:24 минута. Всеки читател може да си пусне видеото или да види пълното видео от брифинга, като прегледа пълния времеви интервал след 0:18 минута докато се излъчват кадрите като фон на твърдението за унищожението, за да се увери колко е вярно:

0:22.00:

0:23.20:

0:23.50:

0:24.00:

Центърът за стратегически комуникации и информационна сигурност към украинското информационно министерство също публикува коментар, като заяви, че руската информация е лъжа. Експертите от InformNapalm посочиха, че руската ракета дори не поразява обекта, който се твърди, че е поразен, казват от центъра.

On July 6, Russia attempted to disseminate a fake that they destroyed two Ukrainian HIMARS, and even published a video. However, Inform Napalm experts immediately pointed out the missile did not actually hit the target.