Русия лъже и маже за руските победи и украинските загуби

Руският президент Владимир Путин обяви началото на така наречената специална военна операция (както руският президент нарича войната) в Украйна на 24 февруари рано сутринта, а още същия следобед говорителят на руското военно министерство Игор Конашенков докладва:

"В резултат на ударите на руските въоръжени сили бяха извадени от строя 74 наземни обекта от военната инфраструктура на Украйна.“

Това число може да звучи впечатляващо, ако не се обръща внимание на аритметиката, предложена по-нататък от представителя на военното ведомство. Списъкът с обекти включва 11 летища, 4 дрона "Байрактар", 18 радиолокационни станции, 3 командни пункта, военноморска база и един хеликоптер – което е половината от цифрата, обявена от Конашенков.

Нека проверим: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37

Така още от първия ден на войната започва ерата на несекваща фалшификация на военните постижения на Русия. Ако първото несъответствие все още може да се обясни с бъркотия в подробностите, то следващите грешки трудно могат да бъдат приписани на нещо подобно. Изданието "Проект" е изучило всички сутрешни, следобедни и вечерни брифинги на Конашенков от началото на войната до 26 юни, 2022 година и е стигнало до извода, че данните на руското военно министерство съдържат много грешки, не се вписват в правилата на аритметиката и противоречат на географията и здравия разум. В името на илюзията за успех подчинените на руския военен министър Сергей Шойгу дори са разработили свой собствен, напълно специален руски език. Без познаване на този език е невъзможно да се разберат всички военни изявления в този текст.

"Съпротива се оказва основно от въоръжени групи националисти. Военнослужещите от украинските въоръжени сили се опитват да избегнат бойни сблъсъци“ – така Конашенков още от първия ден на войната (той, след Владимир Путин, също я нарича "специална операция") започва да манипулира руския език.

Прессекретарят на Министерството на отбраната разделя тези, които уж отстъпват или се предават в плен – той с уважение ги нарича украински военнослужещи, – и тези, които оказват съпротива, които той презрително нарича националисти. Впрочем легендата за предстоящата победа на Русия и нежеланието на украинската армия да оказва съпротива престава да бъде актуална само след седмица. В началото на март става ясно, че руският блицкриг в Украйна не проработва и Конашенков рязко сменя риториката си, като се отказва от разделението на лоши националисти и добри военни. Сега думите националисти и нацисти се превръщат в общ термин за врага. Въоръжените сили на Украйна се споменават от Конашенков главно във връзка с военната инфраструктура.

"Общо в резултат на въздушни удари бяха унищожени до 290 националисти и 23 единици въоръжение и военна техника на ВСУ“, докладва Конашенков на 31 май.

За да изглежда войната в Украйна успешна и идеологически правдива в очите на руския тв зрител, руското военно министерство започва да използва огромен брой напълно неразбираеми думи. На 25 февруари Конашенков тържествено обявява: "Завършена е блокадата на град Чернигов“. Фразата звучи като успех, но всъщност означава, че боевете по това време са в покрайнините на града и в крайна сметка самият град така и не е завзет. Руското военно министерство обаче никога не използва думата превземане – вместо това руската армия поема контрола над градовете и селата на Украйна.

Брифингите също имат специална дума за боевете по улиците на градовете: те се наричат ​​прочистване – естествено, от националистите.

"Отрядите на Народната милиция на Луганската народна република, с подкрепата на въоръжените сили на Руската федерация, след като завършиха прочистването от националисти в село Попасная, пробиха отбраната на противника в дълбочина и достигнаха административната граница на Луганската народна република“, съобщава Конашенков на 10 май.

Говорителят на руското МО рядко споменава цивилни жертви и винаги обвинява украинците за тяхната гибел. Киевското предградие Буча, където след отстъплението на руснаците бяха открити десетки трупове на местни жители, нито веднъж не се споменава в докладите. За град Ирпен, също пострадал силно по време на боевете, прессекретарят се изказва само веднъж: "Киевският националистически режим готви поредната провокация, за да обвини Русия в предполагаеми кланета на цивилни“. Почти нищо не се съобщава от Конашенков за загубите на руската армия, украинската контраофанзива при Херсон и Харков, гибелта на крайцера "Москва" и попадналите в плен руски войници.

Естествено, Конашенков нито веднъж не съобщава и за отстъпленията на руската армия. Отстъпването от Киев и Чернигов в края на март той нарича планирано прегрупиране на войските.

Превод на термините

Съдейки по всичко, е имало много подобни "планирани прегрупировки", тоест отстъпления. Толкова, че за да ги скрие, се налага Конашенков да се упражнява не само с руския език, но и с географията.

"Установен е контрол над населените места Красни Лиман, Торское, Кремина“, отчита се на 2 март прессекретарят на военното министерство за успехите на армията в Луганска област.

In addition, Konashenkov reported the capture of 25 Ukrainian human settlements more than once



Most frequently - 4 times - Russian forces "captured" town of Kremenna and 3 times each were reported about "capturing" of Novomayorske, Taramchuk and Borovenka human settlements.

3/3