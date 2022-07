Американските ракетни установки за залпов огън "работят" здраво в Украйна (ВИДЕО)

And this is what the combat work of high-precision HIMARS looks like at night on different targets at the same time. Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/9uOoJTNOIj

Припомняме, че САЩ обеща, а впоследствие пое ангажимент да прати HIMARS на Украйна на 1 юни. Става въпрос за едва 4 установки.

Новото видео показва как в нощна атака една от установките обстрелва руски позиции някъде в Запорожка област. В рамките на само 2 дни имаше редица удари от страна на украинската армия по руски складове за оръжие – на 3 юли при Мелитопол, на 4 юли – в Запорожка област, в Донецка област и в Харковска област. Предполага се, че повечето от тези удари, ако не и всички, са извършени с HIMARS.

In Donetsk, an ammunition depot near the railway tracks is on fire



In #Donetsk, an ammunition depot, which was located near the railway tracks, caught fire. Explosions of #Russian weapons have been going on for the third hour. pic.twitter.com/D2Tqdv7mbK