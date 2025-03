Русия загуби ракети като за три атаки по Украйна: Щетите на летище "Енгелс-2" според украинската армия (ВИДЕО)

В резултат на удара с дронове по военното летище "Енгелс-2" в Саратовска област на Русия, който стана на 20 март, агресорът във войната е загубил 96 крилати ракети. Това твърди Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна седмица след нападението. Още след атаката стана ясно, че е бил поразен склад за авиационни боеприпаси и че в обекта е възникнал пожар.

Още: Око за око, Украйна си върна за руски удари: Огромен взрив в база на руски стратегически бомбардировачи (ВИДЕО)

The airfield in Engels is still on fire. There is still a fire, explosions, and secondary detonation of ammunition recorded there. Tu-95MS, Tu-22M3, and Tu-160 bombers are stationed there, along with warehouses containing FAB, KAB, and cruise missiles. Aircraft that attack… pic.twitter.com/hBofKTFMh7 — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

Няколко часа по-късно там са започнали да се взривяват снаряди, като са най-малко три експлозии, съобщиха източници на опозиционния руски Telegram канал ASTRA. Освен това трима военнослужещи бяха ранени.

The explosion in Engels was so powerful that it wiped out a nearby dacha settlement. The Russians have no regard for where they store their ammunition, casually placing it near civilian areas. pic.twitter.com/wTynH3Nftq — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

Общо над 50 безпилотни летателни апарата са атакували територията на региона на 20 март. По-късно Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди нападението срещу военната авиобаза, дом на стратегически руски бомбардировачи Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

Още: Какво е ударено в руската авиобаза "Енгелс": Излизат още данни (ВИДЕО)

Имало е евакуация на жителите на близките къщи. Общо 120 души са били евакуирани от опасната зона. По време на нападението са нанесени щети на 180 частни къщи. Властите въведоха извънредно положение на общинско ниво.

Какви ракети са поразени?

"Врагът загуби 96 крилати ракети с въздушно базиране - в резултат на вторична детонация", съобщава генщабът на Украйна на 27 март. Ракетите са били предназначени за извършване на три удара срещу украинската страна през март-април, посочват от украинската армия.

"Освен това ударите по обектите за съхранение на авиационно гориво доведоха до унищожаване на значителни части от запасите му, което се отразява отрицателно на способността на руския агресор", гласи съобщението.

Още: Извънредно положение в Русия заради украинска операция: В Саратовска област (ВИДЕО)

Не се посочва какви точно са крилатите ракети, но в Украйна вече излезе информация, че сателитни данни са показали десетки контейнери, наредени на открито - това е накарало украинският генщаб да нанесе удара. Вторичните взривове сочат уцелено оръжие - вероятно ракети Х-101 и Х-555, както и авиационни бомби. Преди дни Maxar публикува сателитни снимки, които показват пораженията:

Satellite images reveal the aftermath of a Ukrainian strike on Russia’s Engels airbase. Destroyed bunkers, damaged buildings, and a heavily ruined ammo depot are visible. The base, housing Tu-95 and Tu-160 strategic bombers, was used by Russian forces to launch missile attacks on… pic.twitter.com/eLGuQDd47H — WarTranslated (@wartranslated) March 21, 2025

A Maxar satellite captured the aftermath of a Ukrainian Defense Forces strike on warehouses at the Engels airbase, carried out on March 20. pic.twitter.com/bHSBEDRZ5I — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2025