Руска ракета се вряза в жилищна сграда в Запорожие (ВИДЕО)

"Русия обстрелва града със зверска жестокост. Обстрелват се жилищни райони, където живеят обикновени хора и деца. Терористичната държава се стреми да унищожи нашите градове, нашата държава, нашия народ", написа Зеленски.

More footage of the #Russian terrorist attack on #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/xNqvNNIwqQ