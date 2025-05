Украйна "истерично провокира" Русия, за да саботира преговорите в Истанбул на 2 юни - такова обвинение към Киев отправи ръководителят на Комисията по отбрана в Държавната дума (руския парламент) Андрей Картаполов. Тези разговори бяха предложени от Москва, въпреки че диктаторът Владимир Путин продължава да отказва прекратяване на огъня. Русия трябва да покаже своя "меморандум" за край на войната, а според думите на говорителя на руския външен министър Сергей Лавров - Мария Захарова - Киев не е дал потвърждение, че ще изпрати делегация в Турция.

Андрей Картаполов, чиято страна започна агресивната война в Украйна през февруари 2022 г., твърди, че за украинския президент Володимир Зеленски войната е станала печеливша. "В Германия му обещаха 5 млрд. евро - защо, ако преговорите продължават? Това означава, че Европа не се интересува от мира. Само Русия е заинтересована", заяви той на фона на отказа на Путин от 30-дневно примирие и продължаващите бомбардировки по украински градове.

"Но ние ще постигнем мир - на бойното поле или на масата за преговори. При нашите условия", категоричен е Картаполов.

