Турция предложи среща между Путин, Зеленски, Тръмп и Ердоган. Кремъл отговори (ВИДЕО)

Турция твърди, че повратната точка във войната в Украйна е близо. За да засили процеса на дипломация, югоизточната ни съседка предлага среща между американския президент Доналд Тръмп, руския диктатор Владимир Путин, украинския лидер Володимир Зеленски и турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. След посещението си в Москва турският министър на външните работи Хакан Фидан пристигна в Киев и обяви новината на съвместна пресконференция с украинския топ дипломат Андрий Сибиха.

По думите на Фидан, срещата може да се състои в период след потенциалните разговори между руска и украинска делегация в Истанбул на 2 юни. Тези разговори бяха предложени от Москва, въпреки че диктаторът Владимир Путин продължава да отказва прекратяване на огъня. Русия трябва да покаже своя "меморандум" за край на войната, а според думите на говорителя на руския външен министър Сергей Лавров - Мария Захарова - Киев не е дал потвърждение, че ще изпрати делегация: Кой ще участва в руската делегация във втория кръг от преговорите в Истанбул?

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин "принципно подкрепя" лична среща със Зеленски и Тръмп. Подобни контакти са търсени, но изискват сериозна подготовка, заяви той и потвърди, че руската делегация ще замине за Истанбул за нов кръг от преговори с Киев на 2 юни.

Кремъл отново постави условие - подобна среща можела да се състои чак след като бъдат "постигнати резултати" в преговорите между делегациите на Русия и Украйна, по думи на Песков, цитирани от контролираната от режима на Путин информационна агенция ТАСС. "Ако бъде постигнат такъв резултат и когато той бъде постигнат, тогава, разбира се, можем да говорим за контакти на най-високо равнище (...) Путин неведнъж е заявявал, че принципно е за контакти на най-високо равнище", каза говорителят на диктатора.

🇷🇺 Kremlin spokesman Dmitry Peskov: Putin "fundamentally supports" a personal meeting with Zelensky and Trump — such contacts are in demand, but require serious preparation. He also confirmed Russia's delegation will head to Istanbul for a new round of talks with Kyiv on June… pic.twitter.com/i5umxprmbi

Припомняме, че Путин не се отзова на поканата на Зеленски за лична среща в Истанбул по-рано този месец. На 29 май украинският президент обяви, че Киев е готов за срещи на най-високо равнище във всякакъв формат, включително и тристранен – с участието на САЩ и Русия. "Ние сме готови за формат "Тръмп-Путин-аз", както и за "Тръмп-Путин", "Тръмп-Зеленски" и след това и тримата заедно. Имам предвид едновременна среща, не поредица от разпокъсани срещи", подчерта той: Путин представи условията си за мир в Украйна, Зеленски иска среща с него и Тръмп (ВИДЕО).

"Наближаваме кръстопът. Или ще си затворим очите пред продължаващата война, или ще постигнем траен мир до края на тази година", каза Фидан.

Сибиха обсъди с турския си колега мирния процес и необходимостта от пълно прекратяване на огъня и освобождаване на затворници. "Благодарни сме за помощта в тези усилия и разчитаме на постоянната подкрепа на Анкара", посочи той. Сибиха добави, че Фидан току-що се е завърнал от Москва и го е информирал подробно за това, което е чул и видял там. "Обсъдихме всички стъпки, които ни приближават към мира в Украйна", подчерта украинският външен министър.

На свой ред, турският му колега отбеляза, че страната му е готова да бъде домакин на следващия кръг от преговорите между делегациите на Украйна и Русия. Фидан смята, че възможността за провеждане на нова преговорна среща е реална.

По-рано през май се проведе първи кръг от преговорив Истанбул. Тогава Хакан Фидан отбеляза, че има два пътя - или войната ще продължи, или до края на тази година ще бъде постигнат траен мир. "Ние в Турция вярваме, че единственият начин е незабавно да се постигне мир и примирие", подчерта Фидан.

Осъществяването на размяната на пленници по формулата "1000 срещу 1000", по думите му, е показало, че преговорите могат да доведат до конкретни резултати: "1000 за 1000" е факт: Една от най-големите размени на военнопленници е успешна (СНИМКИ и ВИДЕО).

"Преговорите, които се проведоха на 16 май, дадоха нов тласък на мирния процес. Очакванията за прекратяване на огъня и за край на войната се увеличиха", каза турският външен министър.

Освен това той потвърди, че Анкара напълно подкрепя суверенитета на Украйна.

Според Сибиха двамата с Фидан са обърнали специално внимание на сигурността в Черноморския регион. "Украйна и Турция имат обща позиция - Черно море трябва да бъде пространство на мир, свободна търговия и свобода на корабоплаването“, подчерта украинският топ дипломат, цитиран от УНИАН.

Украйна е благодарна на Турция за участието ѝ в осигуряването на стабилността на корабоплаването в морето, по-специално на минната безопасност и други важни дейности, посочи той.

"Оценяваме факта, че Турция безусловно подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, в частност връщането на Крим, както и защитата на правата на кримските татари. Знаем, че мирът и укрепването на Украйна като силна и приятелска държава в Черноморския регион са в интерес на Турция", заяви Сибиха.

По време на пресконференцията той отбеляза и друг важен акцент - че Украйна вече произвежда 40% от собствените си военни нужди, превърнала се е в световен лидер в областта на технологиите за дронове и е увеличила производството на военно оборудване с до 35 пъти. Андрий Сибиха допълни, че Украйна се стреми към по-голяма самодостатъчност и намаляване на зависимостта от чуждестранни оръжейни доставки.

Ukraine now produces 40% of its own military needs, says Foreign Minister Andriy Sybiiha. Ukraine has become a global leader in drone technology and has scaled up military equipment production by up to 35 times. He added that Ukraine aims for greater self-sufficiency and reduced… pic.twitter.com/0JggOkmtql