Руски оператори на дронове не преживяха среща с HIMARS (ВИДЕО)

Два руски телеграм канала – опозиционният ASTRA и свързваният с ФСБ ВЧК-ОГПУ, съобщиха за случилото се. ASTRA писа още сутринта, позовавайки се на съобщения в Телеграм на местни жители, като не даде информация колко точно са загиналите. ВЧК-ОГПУ обаче писа по-късно за 24 убити и още 4 ранени. По-късно се появиха и видеокадри от удара:

Footage emerged apparently showing the HIMARS strike carried out against the Russian UAV training centre in Ilovaisk, Donetsk Oblast.



According to the Russian sources, a number of "exams" were taking place in this spot. The location of the exams was sent around via Telegram.… pic.twitter.com/2XOovAWAzq