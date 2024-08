Какво порази Украйна на руското военно летище в Борисоглебск? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Вече излязоха сателитни снимки на едно от руските военни летища, поразени през нощта на 13 срещу 14 август в най-мащабното украинско нападение с дронове до момента във войната: Украйна засипа Русия с дронове - най-мощната украинска атака досега (ВИДЕО).

Става въпрос за летището в Борисоглебск, Воронежка област.

Satellite images of the Borisoglebsk airfield, which was attacked last night in Russia, have appeared



Satellite images from Planet Labs for August 14 show that Ukrainian drones hit the northwestern part of the airfield - in particular, several hangars were destroyed.



Russian… pic.twitter.com/2SofW8kAFE