Руски ракети полетяха към Харков и Днепропетровск, има жертва и ранени (ВИДЕО)

При удара срещу село Кившаровка са ранени три възрастни жени на 73, 85 и 90 години, бременна жена и две деца на 14 и 10 години. Освен това в селото са повредени сграда на общежитие, две частни къщи и газопровод.

При обстрела на Хлушкивка, друго село в Купянска област, е ранена една 60-годишна жена. Всички пострадали са настанени в болница, а на място работят службите за спешна помощ, пише Синехубов.

Длъжностните лица разпространиха противоречива информация за това каква оръжейна система е използвала Русия. Докато губернаторът пише, че село Кившаровка вероятно е било ударено от балистична ракета "Искандер", прокуратурата предполага, че според предварителната информация Русия е използвала управляема авиационна бомба FAB-250.

През изминалото денонощие Харковска област беше подложена на силен обстрел. При руските удари по населени места в Харковски, Купянски, Чухуевски и Изюмски район бяха ранени двама цивилни и бяха нанесени материални щети.

Междувременно на 29 май руските сили предприеха нова атака срещу Днепропетровска област, при която загина поне един човек, а 9 бяха ранени, съобщи губернаторът Серхий Лисак в Telegram.

Consequences of the missile attack of the occupiers in the Dnepropetrovsk region. One person died and nine were injured. Among them is an 11-year-old child. pic.twitter.com/Rz5RuFipYL