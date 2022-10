Руски ракети удариха ВЕЦ на река Днепър (ВИДЕО)

Кадри, разпространени от Twitter-профила на беларуската опозиционна телевизия NEXTA и на украинския информационен източник "Труха", показват огромен и гъст черен облак дим над ВЕЦ-а. Към момента още няма данни за конкретните щети, за загинали или пострадали.

#Russian occupiers also launched a missile attack on the #Dnieper Hydroelectric Station in #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/tggucAwygF