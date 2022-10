Нови руски удари: Украйна свали 44 от 50 ракети, една падна и в Молдова

Украинските военни са унищожили 44 от общо 50 вражески ракети, изстреляни от северната част на Каспийско море и Волгодонск (Ростовска област), съобщиха ВВС на украинските въоръжени сили в понеделник. Става въпрос за времевия интервал от 7 до 9 ч. местно време.

44 of the 50 cruise missiles fired by #Russia today were destroyed by #Ukraine 's air defense forces. pic.twitter.com/gPzN4e6opg

"В 07:00 ч. на 31 октомври руските окупатори предприеха няколко вълни от ракетни атаки срещу критичната инфраструктура на Украйна. От стратегическите самолети Ту-95/Ту-160 от северната част на Каспийско море и Волгодонск бяха изстреляни 50 крилати ракети Х-101/Х-555", се казва в съобщение в канала им в "Телеграм".

44 крилати ракети бяха унищожени от силите и средствата на ВВС в зоните за на Командването на ВВС "Център" (18), на ВВС "Юг" (12), на ВВС "Изток" (9), на ВВС "Запад" - (5!)", добавиха още от Въоръжените сили.

Руснаците са нанесли удари по Днепърската водноелектрическа централа в Запорожие, щети има и по ВЕЦ Кременчуг. Все още не са ясни конкретните размери на пораженията, не са оповестени и данни за загинали и пострадали.

В столицата Киев е засегнато енергийно съоръжение, което захранва около 350 хиляди апартамента, съобщи в „Телеграм“ кметът Виталий Кличко. Той каза, че много части от града са без ток и водоснабдяване заради ударите на руснаците, а работници от енергоснабдяването работят за възстановяване след повредата. 80% от жителите на Киев са без вода, добави Кличко по-късно.

Заради масирания обстрел на критичната инфраструктура от руските окупатори в понеделник сутринта в Украйна се въвеждат извънредни прекъсвания на електрозахранването, съобщи заместник-ръководителят на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Тимошенко.

Ръководителят на Киевската регионална военно-гражданска администрация Алексей Кулеба призова жителите на града да не напускат укритията си и да стоят на безопасни места. Към 10:30 ч. сирените за предупреждение от въздушна атака продължават да работят в половината от Украйна – на юг, изток и североизток, както и в Киевска област.

Припомняме, че на 10 октомври столицата на Украйна беше поразена от десетки руски ракети. Тогава в цялата страна загинаха най-малко 19 души, а над 100 бяха ранени.

Взривове днес са се чули още в регионите на Запорожие, Харков, Одеса, Лвов, Хмелницки, Житомир, Кировоград, Черневци и др. ПВО системите работят в Полтава, Виница и Днипропетровск.

Dnipro, russians are firing S-300 missiles from Tokmak pic.twitter.com/bXvzc7XMxV

В Харков метрото е спряло работа заради експлозиите. Кметът на града Игор Терехов обяви в "Телеграм", че руснаците са ударили ключова инфраструктура. Същото съобщават и от Черкаската областна администрация.

Губернаторът на Кировоградска област Андрий Райкович и губернаторът на Черновицка област Руслан Запаранюк също съобщиха за удари по енергийни съоръжения в техните региони. Информацията за жертвите и нанесените щети е в процес на уточняване.

Губернаторът на Днепропетровска област Валентин Резниченко съобщи в "Телеграм", че благодарение на защитниците от въздушното командване "Изток" са свалени 9 руски ракети. Нанесени са обаче и "сериозни поржения" по ключова инфраструктура в Днипро и Павлоград.

Междувременно губернаторът на руския регион Белгород (граничен с Украйна) Вячеслав Гладков съобщи за ракетни атаки в канала си в „Телеграм“. „В градския район Шебекински е обстрелвано село Красное. Няма пострадали. Фрагменти от снаряди са попаднали в прозорците и фасадите на две частни домакинства“, добави той.

Сутринта в Молдова една от ракетите на руснаците е паднала в гр. Наславча, окръг Окница (на границата с Украйна). Това съобщават от Министерството на вътрешните работи в Кишинев.

"Тази сутрин ракета, свалена от украинската зенитна система, падна в северния край на град Наславча в Република Молдова, който е на границата с Украйна. Към момента няма регистрирани жертви, но прозорците на няколко къщи в Наславцея са унищожени. Украинските власти уведомиха, че тази сутрин е имало атака с дрон по язовир Днестровц на територията на Украйна, който се намира на разстояние 10 км от язовир Наславча. Руската атака не е засегнала язовира, но електрическите компоненти, свързани с украинския язовир, са били атакувани. Украинските власти обявяват, че няма опасност от наводнения", гласи съобщението от Молдова.

The moment of the #Russian missile attack on the territory of #Moldova. pic.twitter.com/3R8X0MTHFf