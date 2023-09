Руски страх за нов жест на добра воля: Готви ли се руско отстъпление в Южна Украйна? (ВИДЕО)

Всъщност каналът повдига въпроса още от началото на септември, но в края на тази работна седмица отново се спря на него. На 4 септември "Кремлевская табакерка" писа за тази евентуална промяна в руската военна стратегия, защото, според два източника на телеграм канала, генерал Герасимов се опасявал, че ако украинската армия пробие при Токмак, ще последва "ужасно поражение" за руската армия. В момента боевете се развиват на 20-тина километра от Токмак – по линията Новопокроповка – Върбово (13-18 километра юг-югоизток от Орехов): Три условия украинският пробив в Запорожието да се превърне в значим успех (ВИДЕО)

В късния следобед на 28 септември "Кремлевская табакерка" отново писа по темата – съгласно новата публикация, положението в Запорожието се влошило за руснаците и въпросът дали те да отстъпят от Токмак пак станал актуален. И отново, позовавайки се на източници от руския генщаб, "Кремлевская табакерка" пише, че Герасимов бил готов руската армия да отстъпи и от Бахмут. "Нашите загуби на фронта са сериозни, никой няма да извърши мобилизация в обемите, които Валери Василиевич би искал. И врагът натиска, постоянно получава нови оръжия. Основните задачи сега са да запазим за нас Мелитопол (Герасимов вече не иска да го дава на никого) и да попречим на врага да доближи артилерията до Крим. В противен случай обстрелът на полуострова ще бъде ежедневен и изключително разрушителен", пише в публикацията.

Същевременно обаче, в публикацията се посочва, че руските защитни съоръжения при Токмак се укрепват и че много генерали не са съгласни с предполагаемата визия на Герасимов за бъдещо отстъпление. "Конфликтът в генщаба се задълбочава", констатира "Кремлевская табакерка". И заключва в края на публикацията си, че ако има предаване на Токмак, ще е по сценария с Херсон от ноември, 2022 година: "Подготовката за изтеглянето на войските там започна много преди изтеглянето (за което дори Владимир Путин в началото не знаеше), а след това измислиха благовидно извинение и дадоха града на украинците. Отстъплението от Токмак, ако се случи, ще бъде абсолютно същото".

Дали има истина в тези твърдения?

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично разглежда твърденията и посочва, че засега няма никакви доказателства, които да ги потвърждават. Ако това са измислици, може би има опит да се дискредитира Герасимов и то от кръга около командващия руските ВВС генерал Михаил Теплински, добавят американските анализатори. Защо Теплински – в анализа са събрани публикации на приближен до Теплински руски канал в Телеграм как генералът бива низвергнат като заместник-командващ руските сили в Украйна. Засега няма никакви достоверни данни, че Теплински е отстранен от поста си, касаещ Украйна, но този информационен шум подсказва нарастващо напрежение във висшето руско военно командване.

Що се отнася до броя на руските войници, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подписа указ за наборна служба за още 130 000 руснаци. Интересното е, че адмирал Владимир Цимлянски, който е зам.-ръководител на наборната служба на руското военно министерство, каза, че 147 000 души влизат като набор в цикъла за периода октомври – декември 2023 година за руската армия. Редица руски медии, цитирани в библиографията на анализа на ISW, цитират Цимлянски, че набор за руската армия ще има и в окупираните украински земи.

Британският главнокомандващ: Руската отбрана в Южна Украйна се оказа по-силна от очакваното

Развитие на военните действия в Украйна

В сутрешната си сводка украинският генщаб съобщава за неуспешни руски опити да си върнат позиции при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), Работино (10 километра южно от Орехов) и при Клещеевка (на 6-7 километра юг-югозапад от Бахмут). Изрично в сводката се казва, че в Луганска област, по направлението към Купянск и линията Сватово – Кремена за пореден ден няма никакви регистрирани руски пехотни атаки. Така е вече през цялата изминала седмица. Специално към Купянск има кадри как руски самолет взривява мост над река Оскил, южно от Купянск и твърдения от руски източник в Телеграм (Дневник на десантчика), че това е четвърти такъв мост – ако се готви руска офанзива към Купянск, защо се взривяват логистични линии, които биха могли да се ползват за настъплението? Отделно същият източник твърди, че украинската армия прави понтонни мостове над Оскил тоест настъпващите не са руснаците, а украинците – публикациите могат да бъдат намерени в библиографията на дневния анализ на ISW:

При Бахмут има твърдения отново от руския военен блогър Владислав Романов, че украинците са превзели нова важна позиция на висок терен до Клещеевка (6-7 километра юг-югозапад от Бахмут). Боевете продължават по протежението на жп линията на изток от Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (6-13 километра юг-югозапад от Бахмут).

В Запорожка област няма потвърдени промени в позиции нито в западната част (линията Новопокроповка – Върбово, на 13-18 километра юг-югозапад от Орехов по направлението към Токмак и Бердянск), нито по направлението Велика Новоселка – Бердянск. Има единствено информационен шум главно от руските телеграм канали – обобщено, че в западната част на Запорожие украинците атакуват, а на изток, на границата с Донецка област, има повече руски контраатаки, специално при Приютно (15 километра югозападно от Велика Новоселка):

Саботажи в Иран заради дроновете "Шахед"?

Цели два пъти през изминалата седмица в ирански завод, който официално произвежда батерии за автомобили, избухнаха пожари. Става въпрос за завод до Техеран, който е на иранското министерство на отбраната.

Новината беше отразена и от Times of Israel, с уточнение, че информацията е на ирански държавни медии и че според нея няма пострадали. Но в социалните мрежи тръгнаха спекулации, че последният засега пожар е в завод за производство на дроновете-камикадзе клас "Шахед", а не в склад към иранския департамент за енергийни ресурси:

Times of Israel изрично посочва, че пожари в производствени мощности в Иран има доста често и че иранското военно министерство е принципал на производствени мощности, които работят за гражданския сектор.

Иначе в Украйна, през тази нощ свалиха 30 дрона клас "Шахед" от 40 изстреляни. Основно Русия се е целила в обекти в Южна Украйна, главно в дунавските пристанища Измаил и Рени. Румъния е засякла "възможно навлизане" на руски дронове на румънска територия (при Тулча и Галац), но отговорните власти не са намерили останки от дронове на местата, където е може да е имало нарушение на румънското въздушно пространство.

