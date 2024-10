Руски военни иновации: Бронежилетка през която минава всеки куршум (ВИДЕО)

Няма нищо друго в човешкия бит, което да предизвиква толкова бързо нови и нови изобретения и иновации, колкото войната.

Не прави изключение и войната в Украйна – когато се бориш за победа или още по-важно, за живота, семейството и дома си, тогава имаш най-големия стимул да измислиш колкото се може по-добри методи и инструменти да се справиш с врага.

Наред с добри примери обаче, има и пълни провали. Пресни два такива от руска страна – ефективността на руската бронежилетка "Монолит" и плащове, които уж скриват топлинното излъчване на войниците и ги пазят от дронове или от снайперисти. И докато по отношение на плащовете качеството на самия продукт не е единствената забележка, а повече дори забележки има към начина на ползване, то за бронежилетката има показно-практически тест колко е здрава (при това тест с обикновени куршуми, не бронебойни). Най-добре го казва руският войник, "провеждащ изпитанието": "Просто красота – благодаря, военно министерство. Ще ни разкатаят във всяка престрелка, с най-обикновени оръжия":

