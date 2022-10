Руският ракетен обстрел над Украйна намаля сериозно

Посочените числа показват, че след само два дни интензивният огън на Руската федерация по цели на територията на цяла Украйна вече е силно намалял. На 10 октомври бяха изстреляни 84 ракети, а на 11-ти - 29. Руснаците отново се съсредоточават в зони, близки до линията на активния фронт – например Николаев (там са ударени 5 жилищни сгради с камикадзе-дронове) и Виница, като стрелбата със системи за залпов огън е предимно там, където се водят военни действия. Има обаче съобщение за атака с камикадзе-дронове в Киевска област, засега няма данни за човешки жертви.

An 11-year-old boy was rescued from the rubble of a residential building in #Mykolaiv. The child spent 6 hours under the rubble. He is now being provided with medical assistance. The search for 7 more people continues. pic.twitter.com/WnkCGoipjR — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2022

At night Kyiv region was attacked by kamikaze drones pic.twitter.com/s6z2HsOycp — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 13, 2022

На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви пред контролираната от режима на Путин руска държавна информационна агенция "Интерфакс", че целите за "денацификация и демилитаризация" на Украйна си остават. Песков се принуди да го каже, след като руският президент Владимир Путин заговори на събитието "Руска енергийна седмица" в Москва за "специалната военна операция в Донбас", а не в Украйна като цяло. Говорителят на Кремъл добави и, че няма да има нова вълна на мобилизация, след като губернаторът на Ростовска област, която е гранична на запад с Украйна, обясни в канала си в Телеграм, че е получено "ново мобилизационно задание" и то се изпълнява.

За това колко се харесва войната в Украйна сред немалко руснаци свидетелство е опит на пенсионерка в Санкт Петербург да подпали клон на санкционираната от Запада банка "Сбербанк". Опитът е неуспешен, жената е арестувана.

In St.Petersburg, a pensioner with the words "Glory to Ukraine!" tried to set fire to the local branch of Sberbank.



The woman has already been detained by the police. pic.twitter.com/oLZRvv3pEn — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2022

В дневния си доклад за войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание най-вече на усилията на руските военни блогъри да обрисуват Украйна като терористична държава. Институтът коментира, че това е отговор на усилията на Украйна да убеди международната общност официално да обяви Русия за терористична държава, предвид множеството случаи на смъртоносни руски атаки срещу цивилни и цивилна структура на украинска територия. В този аспект украинските партизани твърдят, че ирански инструктори директно контролират изстрелването на иранските дронове-камикадзе "Шахид 136" по цивилни цели в Николаев и Одеска област, като иранци, работещи с дронове, са разположени на няколко места в Крим (например Джанкой) и Херсонска област.

Something went wrong at the “Department for Combating the Armed Forces of Ukraine”. Apparently, russians were so optimistic that they drove straight through the minefield. pic.twitter.com/3RBdwJDmk7 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 12, 2022

В североизточната част на Украйна руските данни сочат, че украинците не спират с подготовката за ново настъпление – в Луганска област. Засега няма нов голям украински пробив, но е ясно, че следващата украинска цел са Сватово и Кремена и действията на украинската армия са насочени към освобождаването им от руска окупация. Руснаците опитват контраатаки, с които да спрат това намерение в опит да дочакат подкрепления и продължават да се окопават със съоръжения, приличащи на такива, изграждани през Втората световна война. Контролираме магистралата между Кремена и Сватово, уверява управляваната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости. От руска гледна точка обаче звучат притеснително думи на областния управител на Одеса Серхий Братчук, който твърди, че руските части при Кремена изпитват критичен недостиг на оборудване и припаси, след като на 10 октомври украинците успяха да ударят руски колони за доставки.

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



1/2 pic.twitter.com/tXkadeIGFV — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 12, 2022

В Херсонска област основните бойни действия са малко извън джоба на Давидов Брид, като украинците твърдо гледат към Берислав. Вчера, 12 октомври, официално украинското командване "Юг" обяви освобождаване на пет населени места – Нововасилевка, Новохрихоривка, Нова Камянка, Трифоновка и Червоне. Като цяло обаче официалната украинска изпълнителна и военна власт пази оперативно мълчание. А в Запорожка област има руски данни (отново от РИА Новости), че руските части подсилват защитните си позиции, което подсказва, че и тук инициативата е при украинците. Сред проруските телеграм канали (ТУК и ТУК) се забелязват противоречия дали украинската атака неизбежно ще започне скоро или засега има отлагане на украинските офанзивни операции. А от украинска страна беше съобщено, че при град Токмак са унищожени цели 6 модифицирани за обстрел "земя-земя" руски ракетни системи С-300.

The Armed Forces of #Ukraine liberated 75 settlements of the #Kherson region, - the head of the regional military administration Yaroslav Yanushevich.



Since the beginning of this month, 29 settlements have been de-occupied. pic.twitter.com/D0VYjzpaBr — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2022

В Донецка област украинците твърдят, че за пореден път са отблъснали руски атаки в Бахмутска област, при самия Бахмут, Маринка. Новината оттам е, че в някои райони на бойните действия руснаците временно са спрели атаките – така казват украинците. Руски източник обаче твърди, че ЧВК Вагнер вече са на позиции на няколко километра от центъра на Бахмут – в югоизточните покрайнини на града, в Иванград, а именно за Иванград в сутрешния доклад на Генералния щаб на украинците се посочва, че има отблъсната руска атака. Промяна на ситуацията при Авдеевка няма.

