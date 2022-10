Руските въздушни атаки срещу Украйна отслабват, Лукашенко помага по-активно на Путин с боеприпаси и техника

Броят на атаките безспорно е много по-малък, отколкото беше на 10 октомври. Вчера украинската ПВО е свалила 20 от изстреляните ракети, както и 12 от 14-те използвани ирански дронове, сочат данните на Генералния щаб на украинската армия. Само в Николаевска област украинците твърдят, че са свалили 8 ирански дрона, като това е станало в нощта на 10 и 11 октомври.

Днес, 12 октомври, денят в Украйна започва отново с предупреждения за въздушна опасност, но не в цялата страна. Вече има и нанесени удари от руснаците - например в Никопол, Днепропетровска област.

Дали тези два дни на по-масирани атаки представляват промяна в стратегията на Русия, с цел пълно разрушение на критична инфраструктура – например електропреносна мрежа и ВиК? Оценката на ISW е, че атаките срещу цивилни и цивилна инфраструктура са установен "начин на водене на война" в руската военна доктрина. Той е утвърден още в Сирия, казват американските експерти. Назначението на нов командир в лицето на генерал Сергей Суровикин, който беше ръководител на руските въздушно-космически сили, няма да доведе до допълнителен невиждан досега натиск върху граждански обекти с "килим от бомбардировки", защото Украйна има далеч повече ПВО способности от Сирия, добавят от ISW. Американският мозъчен тръст е категоричен, че атаките от 10-ти и 11-ти октомври са повече за повдигане на бойния дух и консолидиране на обществото в Русия, а не носят невиждани загуби на украинците и военно превъзходство на Руската федерация.

Според украинския енергиен министър Герман Галюшенко обаче, на 10 октомври руските удари са повредили около 30% от цялата енергийна инфраструктура на Украйна. За пръв път Русия целенасочено удря по енергийната ни инфраструктура, казва той според беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Увеличават се и косвените данни, че Беларус може да бъде въвлечен по-пряко във войната. Според украинското разузнаване, влак с 492 тона боеприпаси от беларуски военен склад в Гомел е дошъл в Крим преди известно време. Украинското разузнаване добавя, че се готвят още 13 влака от Беларус – с боеприпаси, техника и оръжия, които да пристигнат в Ростовска област. А Генералният щаб на украинската армия твърди, че Беларус е изпратил 20 ремонтирани танка Т-72 в Белгородска област. Геолокализирани кадри от Орша, Витебска област, потвърждават тези данни. Но всичко това навежда на мисълта, че Русия иска да използва помощ от Беларус, само че засега не и чрез директна атака с беларуски войски от север, а и маршрутите на съответните влакове дотук подсказват, че руското командване не е уверено в сигурността на доставки през северната и западната част на Луганска област и предпочита маршрути, които минават изцяло извън украинска територия.

Earlier today, Belarus sent a shipment of tanks, ammunition, and SAMs to Russia.



A train from Minsk to Borisov carried up to 30x tanks (mostly T-72As) and 28x Ural trucks.



Another train carried 2x UAZ and 5x MAZ trucks as well as 5x Tor-M2 SAMs.#Ukraine #Russia #Belarus pic.twitter.com/1dI8ubuxtH