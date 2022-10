Путин оправда зверствата си като отговор на планирани украински атаки срещу "Турски поток" и руска АЕЦ

Той обаче си изми ръцете, като заяви, че въздушните удари в Украйна били нанесени по предложение на руското военно министерство и на Генералния щаб на руската армия. И заяви следното – че ако Украйна продължи да провежда терористични атаки на руска територия, руските отговори ще са твърди и размерът им ще кореспондира на нивото на заплаха за Руската федерация. Според оценка в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) това означава, че руският диктатор все още не е готов да ескалира конфликта директно с ядрено оръжие, а ще продължава да действа "стъпка по стъпка". Но украинското разузнаване е категорично, че вчерашните атаки са планирани още преди взрива на Кримския мост и ако това е така, то руската акция е отмъщение за позорните загуби в Харковска област.

Колкото до вчерашните масови въздушни атаки, организирани от Русия срещу Украйна, равносметката според украински медии е следната: поне 84 крилати ракети, 24 атаки, извършени с дронове, 13 от които са извършени с иранските дронове "Шахид 136". Жертвите на извършените атаки са 19, ранени са 105 души - това е равносметката на украинските служби за спешна помощ според Kyiv Independent. Ударени са поне 70 цели, включително 29 от които са критична инфраструктура (само в Киев руснаците твърдят, че са ударили 4 ТЕЦ-а и една ел. подстанция), 4 високи сгради, 35 жилищни сгради и едно училище. Според кмета на Киев Виталий Кличко, в украинската столица са поразени 71 сгради, включително 5 обекта на критичната инфраструктура (вероятно това са ТЕЦ-овете и ел. подстанция), 6 културни институции и 5 здравни заведения. Няма обаче съобщение за критичен недостиг на ток в Киев заради ударите - местната власт помоли жителите на украинската столица да намалят с около 1/4 потреблението в пиковите часове т.е. да не пускат излишно електроуреди, а в Лвов електричеството е изцяло възстановено. Заради пораженията от ударите обаче Украйна спря да изнася ток зад граница. Украинската ПВО е успяла да свали 43 крилати ракети, 10 дрона "Шахид 136" и още 3 други дрона. Руснаците използваха 10 стратегически бомбардировачи, излетели от Каспийско море и Нижни Новгород, както и от 6 кораба от Черно море - броят на руските военни кораби там е наполовина по-малък от началото на войната, според украинското командване "Юг". Иранските дронове са изстреляни от Крим и от територията на Беларус.

