Руският собственик на потъналия край Испания кораб "Урса Майор" заговори за "терористична атака" (ВИДЕО)

"Оборонлогистика" - компанията собственик на потъналия руски товарен кораб "Урса Майор" - заяви, че срещу плавателния съд е извършена „терористична атака“. Руската фирма, цитирана от контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости", твърди, че три взрива са избухнали на борда на плавателния съд, което е довело до потъването му в Средиземно море. Все още няма доказателства в подкрепа на тази теория: Експлозия потопи руски товарен кораб за военни доставки за Сирия (ВИДЕО).

"Урса Майор" потъна в международни води - край Испания. Спасени са 14 моряци, двама са в неизвестност. Екипажът е бил съставен от 16 души.

Oboronlogistics said a “terrorist attack” was carried out against the Russian ship Ursa Major in the Mediterranean Sea



According to the company, three explosions occurred on the ship's starboard side, leading to its sinking.



