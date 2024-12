Експлозия потопи руски товарен кораб за военни доставки за Сирия (ВИДЕО)

Руският товарен кораб "Урса Майор" потъна в международни води, съобщава испанското издание La Verdad. Спасени са 14 моряци, двама са в неизвестност. Непотвърдени видеозаписи, на които се вижда как руският кораб е силно наклонен надясно, а носът му е много по-ниско във водата от обичайното, е заснет на 23 декември от преминаващ морски съд и публикуван по-късно днес в руския новинарски сайт life.ru. Видеа бяха разпространени и от много профили в социалната мрежа "Х", на които се вижда как плавателният съд потъва.

A Russian ship, Ursa Major, sank off the coast of Spain after an explosion. The cargo reportedly included nuclear icebreaker reactor hatches and two port cranes with a 120-ton capacity, en route to Vladivostok. 14 crew members were rescued, 2 are missing. pic.twitter.com/AqTFlsT4ZD

Руското опозиционно издание "Медиазона" пише, че дълги години корабът е използван за транспорт на товари от и за Сирия (т.нар.„Сирийски експрес“ - маршрут за доставки на руските войски в Сирия). "Новая газета Европа" добавя, че корабът се управлява от компанията "Оборонлогистика", собственост на руското военно министерство.

Според данни в руските медии, основната дестинация на кораба е била руската военноморска база в Тартус. Украинското разузнаване (ГУР) публикува вчера информация, че Русия вече се е изтеглила изцяло от 4 от 6-те си бази в Сирия и запазва ограничено присъствие само в авиобазата в Хмеймим, провинция Латакия, както и в Тартус. Кремъл се надява все пак да не трябва да напусне изцяло Сирия, но засега неяснотата по въпроса остава.

Експлозията е станала между Испания и Алжир, твърди руското външно министерство, цитирано от световните агенции. Корабът, построен през 2009 г., е бил част от флота на "Оборонлогистика" – компания, която се занимава с руските военностроителни операции на министерството.

По-рано "Оборонлогистика" съобщи, че "Урса Майор" пътува за руското далекоизточно пристанище Владивосток с два гигантски пристанищни крана, закрепени за палубата му. Корабът е бил с 16 души екипаж, всичките руски граждани. Според компанията „Оборонлогистика“ плавателният съд е превозвал пристанищни кранове и капаци на люкове за ледоразбивачи.

Данните на глобалния доставчик на данни и инфраструктура за финансовите пазари "Ландън Сток Иксчейндж Груп" (LSEG), показват, че на 11 декември корабът е напуснал руското пристанище Санкт Петербург и последно е засечен в 22:04 GMT в понеделник (23 декември), когато изпраща сигнал между Алжир и Испания. При отплаването на "Урса Майор" от Санкт Петербург е посочено, че пристанището, към което се насочва, е във Владивосток, а не сирийското пристанище Тартус, в което се е отбил преди това. Само че още вчера излязоха сателитни снимки, че "Урса Майор" изчаква руски военни кораби и е явно, че е в дрейф, тоест има сериозен проблем:

🇷🇺URSA MAJOR (IMO: 9538892) is north of Oran and appears to be waiting for 🇷🇺SPARTA (IMO: 9268710) and her escorts (1x Ivan Gren, 1x Ropucha class)



Also spotted on Sentinel 2 earlier, Sparta and what appears to be the Ivan Gren Class landing Ship Ivan Gren pic.twitter.com/w4c9msiEfc