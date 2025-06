Руско отмъщение: "Кинжал" порази Николаев? Фатален удар в Суми (ВИДЕО)

Мощна експлозия разтърси украинския град Николаев в едноименната южна област на 3 юни. Изглежда, че руска балистична ракета "Кинжал" е поразила града, като това се случва за първи път от началото на пълномащабната инвазия. Информация за това започна да се появява в каналите на различни украински източници на фона на сирени за въздушно нападение, които звучат в цялата страна. В Суми има жертви след ракетна атака.

Русия явно иска да си отмъсти след операция "Паяжина", която разби десетки стратегически бомбардировачи на агресора. САЩ вече неофициално предупредиха Украйна за руски отговор.

Какво се случва в Николаев?

В 09:50 ч. Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Telegram за излитането на руски самолет МиГ-31К. Тези изтребители изстрелват ракети "Кинжал". ВВС на страната алармираха и за тревога в цяла Украйна.

Вече има съобщения за спиране на тока в части от Николаев. Няма информация за щети, загинали или ранени. Областният управител Виталий Ким написа в Telegram: "Кинжал, но без жертви! (...) Всичко е наред". Вече е отменена тревогата в региона.

Удар в Суми взе жертви

Руските сили са нанесли и удар по североизточния град Суми. Появяват се кадри от мястото на руския удар в централната част на града.

Изпълняващият длъжността кмет Артьом Кобзар потвърждава, че е имало експлозия. Поне трима души са загинали и най-малко 16 са ранени към този момент, пишат спешните служби. "Спасителните и аварийните служби са на място. Размерът на щетите е в процес на изясняване", добави Кобзар.

Има и кадри 18+ (замъглени, но се отварят при разрешение), които показват тяло на една от улиците в Суми. Хората са в шок.

От Държавната служба за извънредни ситуации уточняват, че в един от кварталите на града снаряд е попаднал на пътното платно. В резултат на експлозията се е запалил автомобил, като пожарът е бил бързо потушен. Освен това в друг микрорайон е повредена жилищна сграда, без да се стигне до мащабни разрушения и пожар. Три частни къщи, складова сграда, гараж, 4 автомобила и една от сградите на болница са с щети.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че руснаците са нанесли брутален удар по Суми. "Това беше напълно умишлено нападение срещу цивилни граждани", посочи той. "Известно е, че има поне един невзривен снаряд от реактивна система за залпов огън. Този снаряд е пробил стената на стая на обикновен апартамент на 9-ия етаж. Всичко, което трябва да знаете за руското "желание" да се сложи край на тази война", заяви Зеленски ден след втория кръг от мирни преговори в Истанбул: Руските условия за мир в Украйна: ТАСС ги публикува официално (ДОКУМЕНТ).

Според него е очевидно, че без натиск от международната общност, без решителни стъпки от страна на САЩ, Европа и "всички, които имат власт в света", руският диктатор Владимир Путин няма да се съгласи дори на прекратяване на огъня.

Още щети в Украйна

Украйна неутрализира 75 от 112 руски безпилотни самолета през нощта, съобщиха по-рано от ВВС - 60 дрона са свалени с ПВО а 15 са били обезвредени с електронно заглушаване. Удари са нанесени в Черниговска, Сумска, Полтавска, Одеска и Донецка област. Общо попадения са регистрирани в 11 населени места.

В Чернигов е изгорял частен дом, повредени са училище, жилищна сграда и предприятие. Четирима души са настанени в болница. В Одеса са засегнати няколко къщи и инфраструктура, изгорели са превозни средства, а четирима души са ранени. В Харковска област е ударен граждански обект, като е разрушен пощенски терминал - един човек е убит, а друг е ранен.