Руското военно министерство: Украинските военни, опитали се да издигнат украинския флаг на Змийския остров, са убити

Според съобщението около 5 часа тази сутрин няколко украински военни са достигнали острова с моторна лодка и са се снимали със знамето. Руските самолети незабавно са нанесли удар с високоточни ракети по острова, уверяват от военното министерство, в резултат на което част от украинските бойци са били убити, а останалите са избягали по посока на село Приморское в Одеска област.

Според съобщение на руската агенция ТАСС от 4 юли Наталия Гуменюк, прессекретарят на Оперативно командване "Юг" към украинското министерство на отбраната, е обявила, че след изтеглянето на руските сили от острова, там е издигнато украинското знаме. Според медията тя обаче е уточнила, че то не е било забито там, а спуснато от хеликоптер. Тази сутрин очевидно е бил вторият опит за издигане на флага.

Meanwhile on the Snake Island 🇺🇦 pic.twitter.com/bdoeg9hP0Y