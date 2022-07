Руснаците пак нямат успехи в Донбас, при най-голямата АЕЦ в Европа става горещо

През нощта е имало руски атаки в ключови точки за напредък към Славянск, но украинците казват, че са се справили. По отношение на Краматорск руска пехотна атака не е имало – само обстрел на съответни важни за офанзивна операция точки. Същото засега е положението и за Бахмут – сериозен артилерийски, а и въздушен обстрел.

Meanwhile, Russia responds by sweeping Bakhmut off the earth with artillery in the night. pic.twitter.com/GGrThLvjcv

Показателно е, че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната набляга на факта, че руското военно министерство не е съобщило и не е твърдяло, че е превзело нови украински територии през вчерашния ден (12 юли). Тръстът казва и нещо друго важно – няма доказателства руски войски да са прекосили река Северски Донец при Сидорово. Именно линията Краснополие - Сидорово - Маяки - Карловка – Райгородок е една от отбранителните линии на украинците за опазване на Славянск и Краматорск. Институтът за изучаване на войната обаче изказва предположение, че руснаците може да опитат да минат по на юг и да обкръжат украинските сили в Долина и Богородично – именно руска атака срещу Долина е отбита тази нощ.

При Северск, британското министерство на отбраната потвърждава, че руснаците са овладели тактическа позиция северозападно от града (Хрихоривка). Но при Спирно има нов руски неуспех.

Продължават и боевете при Авдеевка и Маринка, като руснаците опитват основно да пречат на украинските сили и да ги задържат на север от Донецк.

Късно снощи, на територията на Луганска област, която сега се държи от проруските сепаратисти, е имало ракетни удари от страна на украинците срещу проруски военни части, вероятно сепаратистки милиции. Предполага се, че ударите са направени с американската ракетна система за залпов огън HIMARS.

В Херсонска област руските военни остават на защитни позиции. Снимки в социалните мрежи, за които е установена геолокация, показват руски военни конвои, тръгнали от Мелитопол към Херсон, вероятно за да попълнят запаси от оръжие и боеприпаси след успешно унищожени руски оръжейни складове от страна на украинците. Оперативното командване "Юг" на украинската армия съобщава, че тази нощ са унищожени още две руски оръжейни депа, включително една гаубица и ракетна система за залпов огън "Ураган", четири бронирани автомобила и 30 руски войници. Общо през тази нощ са унищожени 5 руски оръжейни склада, в различни контролирани от руснаците украински територии.

В Енергодар, близо до най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката, също е горещо. Там има данни за серия експлозии и съответно твърдения от украинска страна, че руснаците ги извършват и нарочно обвиняват украинската армия за това. Руснаците пък отвръщат, че украинците обстрелват с цел да накарат цивилното население да се евакуира и да се открие възможност за атака, както и че с ударите застрашават Запорожката АЕЦ, защото ги нанасят по „цивилни обекти” в близост до ядрената централа. Украинците посочват, че всъщност руснаците използват цивилните като жив щит.

Съгласно официални данни на ООН, потвърдено във войната са загинали 5024 цивилни и са ранени 6520. Но ООН изрично подчертава, че истинският брой на загиналите и ранените е много по-висок – обаче не може да бъде потвърден все още, защото на много места има активни бойни действия и няма как да бъдат направени съответните необходими потвърждения.

За пореден ден в Харковска област руските войски не предприемат голяма офанзива и поддържат артилерийски обстрел, включително срещу самия Харков. Деменциивка си остава основна точка на боеве и точно там руските части дотук се провалят.

Стана ясно и, че Полша ще достави нова партида гаубици на Украйна, модел AHS Krab. Официално не се казва колко точно броя гаубици ще бъдат доставени. Испанският вестник Infodefensa съобщава, че Испания се готви да даде на Украйна 10 германски танка Leopard (по-стар модел) и 20 БРТ-а, като се позовава на информация от испанското министерство на отбраната. А жертвите на руския ракетен удар в Часoв Яр вече са 45!

ОЩЕ: Херсон е тесен за руснаците, украинците съобщават за нов убит руски генерал, Русия пак нагло говори за нацизъм

⚡️Death toll of Chasiv Yar missile strike rises to 45.



The State Emergency Service said it had pulled 45 bodies out of the rubble, including a child. The Russian forces hit a 5-story apartment building in the city of Chasiv Yar, Donetsk Oblast, on July 9.



📷Emergency Service pic.twitter.com/4B3HuhPevC