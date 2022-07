Херсон е тесен за руснаците, украинците съобщават за нов убит руски генерал, Русия пак нагло говори за нацизъм

При Таврийск (на 62 километра от Херсон), украинците са успели да ударят друг руски команден център, съобщава областният управител на Херсонска област Серхий Клан. Той добавя, че руснаците са докарали още военна техника при Херсон, за да се укрепят допълнително за защита там. Според Клан, руснаците се готвят и за градски бой в града.

В основните направления, където се очаква руската армия да съсредоточи най-много сили, няма съществен руски напредък за пореден ден. Към Северск, Бахмут, Славянск и Краматорск е имало поредни руски опити за овладяване на по-добри тактически позиции, но нито един успешен, казва в сутрешния си доклад във Фейсбук Генералният щаб на украинската армия. Под сериозен обстрел е магистрала Е40, която свързва Изюм и Славянск. Голяма битка има при Богородично – там руснаците още не могат да пробият. Отбелязва се, че на някои места – например Авдеевка и Маринка, е имало атаки с авиация. Специално при Маринка е имало и руска пехотна атака, но тя е била парирана от украинската армия.

В дневния си обзор на войната, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната прави заключение, че беларуският диктатор Александър Лукашенко предоставя на силите на Владимир Путин беларуското въздушно пространство за операции в Украйна. Според информацията, основно засега става въпрос за възможност за руски дронове да извършват разузнаване на украинска територия. Прави се оценка, че така Лукашенко се мъчи да не се въвлече директно във войната в Украйна.

За пореден ден в Харковска област няма някаква голяма промяна на ситуацията – руски артилерийски обстрел в няколко точки, като например Дементиивка. Именно там украинската армия е пресякла опит за офанзива на руски военни.

В Часов Яр пък загинаха 31 души след поредна руска ракетна атака срещу жилищна сграда.

В понеделник, 11 юли, руски дипломати говориха за "разпространение на неонацизма и ултранационализма в Украйна" по време на неофициална среща на Съвета за сигурност на ООН, посветена на "формулата от Ария", предаде БГНЕС, позовавайки се на ТАСС.

Иронично, руснаците показаха кадри от Втората световна война - как в Украйна били посрещани германските нацистки части, с украински национални носии и лозунги в подкрепа на Хитлер в населени места в Западна Украйна. А след това руснаците обърнаха внимание на символите, използвани от бойци на батальона "Азов". Той е редовна част от украинската армия от години, но е основан като доброволческо формирование с основна цел защита на Мариупол при проруската сепаратистка офанзива в Донбас през 2014 година. Историята на полка научете накратко в материала: Полкът "Азов" се прероди в Харков, сериозни бойни действия и при родния град на Зеленски

Сега твърдение на руснаците е, че след Втората световна война много украински националисти, които руската пропаганда приравнява с нацисти, избягали на Запад и били ползвани от САЩ "като потенциален инструмент в Студената война срещу СССР". Съответно, след края на Студената война "наследниците на тези националисти" се върнали в Украйна и почнали "кръстоносен поход за отмъщение", като Майданът от 2014-та година бил върхът - това казва Дмитрий Полянски, първи заместник-постоянен представител на Русия в ООН. "Днес, няколко години по-късно, вирусът на нацизма 2.0 е заразил почти цялото украинско общество, в допълнение към крайния национализъм и ксенофобията", добави той.

Тезата за неонацизма в Украйна беше представена от Максим Григориев, член на Обществената палата на Русия и ръководител на Международния обществен трибунал за Украйна; историкът и публицист Александър Дюков; адвокатът от Донбас Сергей Кожемякин, който се занимава със ситуацията в Донбас и предоставя материали на Международния наказателен съд; германският режисьор на документални филми Вилхелм Домке-Шулц.

На срещата Григориев твърди, че украинските военни подготвят инсценирани кадри за западните медии, в резултат на които загиват цивилни: "Как украинските власти организират присъствието на западни кореспонденти: събират хора в близост до тези места под един или друг претекст, например раздаване на вода, след това сами обстрелват хората и предлагат на западните медии да заснемат тази инсценировка".

Темата за инсценировки в Украйна е любима на руската пропаганда. Най-ярките примери са кланетата в Буча и Ирпин, както и руският ракетен удар срещу гарата в Краматорск, където загинаха 57 души. Стигна се до елементарна фалшива новина - фалшиво видео, уж правено от BBC, показвало, че украинците били виновни за този ракетен удар. А лично Владимир Путин, заедно с беларуския диктатор Александър Лукашенко, доукрасиха небивалиците за Буча. Но дори руският президент вече не обявява за "фейк" всеки пореден руски удар, убиващ цивилни в Украйна - скорошен пример е Кременчук, където руснаците удариха с ракета търговски център с 1000 души в него. За този случай Путин само отрече, без да говори за инсценировки - центърът бил празен, според руския президент, противно на куп видеа и снимки, показващи точно обратното.

Всичко това се случи буквално когато руската армия, която нахлу в Украйна по заповед на Владимир Путин и без да е обявена официално война и досега, нанесе пореден ракетен удар срещу украинска жилищна сграда - на 10 юли вечерта в Часов Яр. Убити са 33 души, включително 1 дете, като все още тече оценка на щетите. Руското военно министерство не отрича, че Русия е виновна за удара, но казва, че в поразената жилищна сграда имало украински военни.

