Руснаците засилват атаките по граждански обекти, убиха 4-ма лекари в Харков

Руснаците увеличават обстрела по граждански обекти в Украйна, включително в отвоюваните от Киев територии. Атака на силите на Москва в област Харков е довела до смъртта на четирима медици, съобщи губернаторът Олех Синьехубов. Той добави, че лекарите се опитвали да евакуират пациенти от психиатричната болница в село Стрилеча, когато руснаците започнали „масиран обстрел“ в района. Ранени са и двама пациенти.

След руски обстрел от танк по цивилен автомобил в същото село са били убити двама души. Губернаторът на областта поясни, че става дума за две жени. Инцидентът е станал на 17 септември.

Британското разузнаване предупреди в днешния си доклад за войната, че Русия увеличава ударите по цивилна инфраструктура, тъй като "се сблъсква с неуспехи на фронтовата линия".

Генералният щаб на украинската армия съобщава, че през последните 24 часа руските окупатори са нанесли 6 ракетни и 28 въздушни удара, изстреляли са и над 90 гранатомета по военни и граждански цели на територията на Украйна. Нанесени са щети на инфраструктурата на повече от 30 населени места. В същото време Генералният щаб твърди, че през последното денонощие са убити 230 руски войници, разрушени са 8 вражески танка и три артилерийски системи.

Руските сили са обстрелвали Никопол, при което са ранени 3 души. В резултат на атаките са повредени десетки високи сгради и частни къщи, автомобили и инфраструктура, съобщиха местните власти.

Руснаците са осъществили атаки и срещу град Николаев през нощта. Кметът Олександър Сиенкевич заяви, че обстрелът е нанесъл щети на гражданската инфраструктура, включително на болница.

При руските нападения на 17 септември в Донецка област са убити 5 цивилни граждани. Двама души са убити в Бахмут, още двама - във Вухледар, а един - в Хеорхиевка, заяви губернаторът на Донецка област Павло Кириленко. По думите му, в областта са били ранени 18 души през изминалия ден.

Междувременно руски медии съобщават, че по затвора в Еленовка отново е имало обстрел. Загинал е най-малко един украински военнопленник. Руснаците обвиняват Украйна, но предишния път, когато по затвора имаше мащабен удар, доказателствата ясно показаха, че няма как HIMARS да го е поразил - руските сили си бяха измислили своя версия на събитията. Четете повече тук.

Руските сили продължават да провеждат безсмислени настъпателни операции в района на Донецк и Бахмут, вместо да се съсредоточат върху защитата от украинските контранастъпления, които продължават да напредват. Това е основният извод от ежедневния анализ на базирания в САЩ Институт за изучаване на войната.

Руските войски продължават да атакуват Бахмут и различни села край град Донецк, които имат емоционално значение за провоенно настроените жители на т.нар. Донецка народна република (ДНР), но не са от особено значение на фронта. Руснаците не укрепват достатъчно отбранителните линии, набързо изградени покрай река Оскил в източната част на Харковска област. Те не могат да се надяват да постигнат достатъчно мащабни успехи около Бахмут или град Донецк, за да провалят украинските контраатаки.

Неуспехът на Русия да изпрати мащабни подкрепления в източната част на Харковска и Луганска област прави по-голямата част от окупираната Североизточна Украйна силно уязвима за продължаващите украински контраофанзиви. Възможно е руснаците да са решили да не защитават този район - въпреки многократните изявления на руския президент Владимир Путин, че целта на "специалната военна операция" (както руснаците наричат войната) е да се "освободят" Донецка и Луганска област. Даването на приоритет на защитата на руските придобивки в Южна Украйна пред удържането на Североизточна Украйна има стратегически смисъл, тъй като Херсонска и Запорожка област са критичен терен както за Русия, така и за Украйна, докато слабо населените земеделски райони на североизток не изглеждат толкова ключови.

Изглежда, че украинските сили разширяват позициите си източно от река Оскил и северно от река Сиверски Донец, което може да им позволи да обкръжат руските войски около Лиман. По-нататъшното напредване на украинските войски на изток по северния бряг на р. Сиверски Донец може да направи руските позиции около Лиман незащитими и да отвори подстъпите към Лисичанск и в крайна сметка към Северодонецк.

Изглежда, че руските защитници в Лиман все още се състоят до голяма степен от резервисти на БАРС (Руската бойна армия) и остатъци от части, сериозно пострадали при контраофанзивата в Харковска област. Вероятно руснаците не насочват подкрепления от други части към тези райони.

Украински източници съобщават за мащабни партизански нападения срещу руски военни средства и логистика в южната част на Запорожка област.

Междувременно руските власти работят по настаняването на 125 "осиротели" украински деца от окупираната Донецка област в руски семейства. Местните власти съобщават, че децата са получили руско гражданство и може да бъдат разделени от братята и сестрите си, обяви комисарят на руския президент по правата на детето Мария Лвова-Белова. Тя добави, че вече им се провеждат "психологически тестове", за да може властите да определят подходящото настаняване в руски семейства. Насилственото прехвърляне на деца от една група в друга "с намерение да се унищожи изцяло или частично национална, етническа, расова или религиозна група" е нарушение на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид.

