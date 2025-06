Рюте: Русия може да е готова за война с нас до пет години, всички сме на Източния фланг (ВИДЕО)

Нека не се самозалъгваме — Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години. За това предупреди генералният секретар на Алианса Марк Рюте от трибуната на Кралския институт за международни отношения Чатъм Хаус.

"Русия се е обединила с Китай, Северна Корея и Иран. Те разширяват своите армии и възможности. Военната машина на Путин ускорява, а не забавя. Русия възстановява силите си с китайска технология и произвежда повече оръжия и по-бързо, отколкото предполагахме", заяви той.

⚡️⚡️Let's not kid ourselves — Russia could be ready to use military force against NATO within five years



Mark Rutte and his tough statement from the podium of the Royal Institute of International Affairs Chatham House:



🛑"Russia has teamed up with China, North Korea, and Iran.… pic.twitter.com/JStabySJX4