С изброяване на корупционните постижения на Орбан: Най-големият му противник го предизвика на избори (ВИДЕО)

"Вие направихте Унгария най-бедната и корумпирана държава в Европейския съюз. Летището, презакупено за 1,5 млрд. форинта, свърши в ръцете на Вашето семейство – точно както най-важните ни жп гари, административни сгради. Вашият зет построи ненужни бизнес сгради за 750 млрд. форинта. А най-близкият Ви приятел от детинство стана милиардер". Това са само част от думите, които унгарският опозиционен лидер Петер Магяр изсипва по адрес на унгарския премиер Виктор Орбан.

Магяр публикува кратко видео, което стана изключително бързо много популярно в социалните мрежи, с което призова Орбан да определи възможно най-скоро дата за парламентарни избори в Унгария. И добави: "Няма да Ви дадем повече шанс":

"You've made Hungary the EU's poorest, most corrupt nation."



Opposition leader Péter Magyar’s New Year's video message slamming Viktor Orbán's corruption and demanding early elections has gone viral, nearing 2M views on Hungarian social media.



Excerpt with English captions.👇 pic.twitter.com/MvzEQo1k8z