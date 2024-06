Кой е Петер Мадяр, обявил "началото на края" за Виктор Орбан: Някога съюзник, сега враг (ВИДЕО)

Само че изведнъж един бивш член на най-елитния кръг на управляващата партия „Фидес“ се появи на политическата сцена и пое яростна битка срещу Орбан. Още през април той събра около 100 000 души по улиците на Будапеща, дни преди европейските избори направи нов мащабен митинг, а на самия евровот успя да докара най-слабия резултат на "Фидес" в историята.

Още: Орбан с най-слаб резултат на евроизбори, бивш негов съюзник го изненада

Явно мисията му да убеди унгарците, че правителството на Орбан трябва и може да бъде победено, тръгва доста успешно.

„Преди два месеца никой не ме познаваше в Унгария“, казва Магяр в интервю за The Guardian, публикувано през април 2024 г. „Днес имахме най-големия политически митинг".

43-годишният Мадяр е роден в Будапеща. През 2005 г. той се запознава с Юдит Варга – доскорошен министър на правосъдието от „Фидес“. Предлага ѝ брак година по-късно и впоследствие двамата заживяват заедно и имат три деца.

Преди да започне да се занимава с политика в местния клон на „Фидес“, по онова време опозиционна партия, Мадяр безплатно защитава правните интереси на на антиправителствени активисти по време на протестите в Унгария през 2006 г. След като партията на Орбан взема властта на парламентарните избори през 2010 г., той е назначен за служител в Министерството на външните работи. Година по-късно се присъединява и към Постоянното представителство на Унгария към Европейския съюз. През 2015 г. започва работа в кабинета на министър-председателя, а три години след това поема управлението на Правната дирекция за ЕС на държавната банка MBH Bank.

Още: Орбан: Унгария е единствената страна в ЕС, чиито граждани умират в Украйна

Мадяр привлича вниманието на медиите, когато на 15 март тази година обявява намерението си да основе партия, предлагаща алтернатива на „изкуственото разделение“ между парламентарната опозиция и управляващата „Фидес“.

Той публикува аудиозапис, който според него доказва тайно споразумение между прокуратурата и високопоставени държавни служители. Записът е направен, след като бившата му съпруга Юдит Варга - тогавашен министър на правосъдието - му казва, че правителството на Унгария е "мафиотска държава", по думите на Мадяр. Двамата се развеждат миналата година.

След всичко това Петер Мадяр решава да основе партия "Уважение и свобода" (TISZA). Казва, че последните няколко години са го накарали да осъзнае, че идеята за „национална, суверенна, буржоазна Унгария“, обявена за цел на управлението на Виктор Орбан, всъщност е „политически продукт“, служещ за прикриване на масовата корупция и прехвърлянето на богатство към хората с подходящи връзки.

Още: ЕС измисли как да заобиколи Орбан, за да отреже парите на Путин

През следващите седмици политикът остро критикува правителството и по-специално - началника на кабинета на премиера Антал Роган. Твърди, че по време на мандата си начело на националния доставчик на студентски заеми е бил принуждаван да фаворизира близки до Орбан лица при публични покани за участие в търгове и е бил подлаган на натиск по отношение на аспекти от развода му. Първото му интервю, в което твърди, че „няколко семейства притежават половината държава“, е гледано милиони пъти.

Подкрепяният от правителството мозъчен тръст Megafon изразходва 117 милиона унгарски форинта - или около 300 хиляди евро - за рекламна кампания срещу Мадяр във Facebook в седмиците преди големия му априлски митинг.

Още: Вучич: Ще издигна паметник на Орбан

На евроизборите на 9 юни „Фидес“ на Виктор Орбан постигна най-лошия си резултат в този тип вот. Мадяр и неговата TISZA взеха 29,6% от унгарските гласове, а управляващите за първи път паднаха под 50% - 44,8 процентни пункта.

Формацията на Петер Мадяр ще вкара в Европарламента 7 депутати - с четири по-малко от тези на "Фидес". И въпреки че Орбан обяви победа, бързият възход на новата партия на опонента му е огромна заплаха за властта на недолюбвания заради отношението си към Кремъл унгарски премиер.

Самият Мадяр преди месеци обяви, че целта е възможно най-добро представяне на европейските избори, но отбеляза, че няма да ходи в Брюксел, защото трябва да "изгради" партията в Унгария. Изглежда, крайната му цел е да свали Орбан, а зад него са десетки хиляди унгарци. Това е "началото на края" за Виктор Орбан и партията му, обяви след евровота Мадяр.

Още: Виктор Орбан не смята, че Русия ще нападне НАТО

Запитан какво го отличава от други унгарски опозиционни политически фигури, които са се опитвали и не са успявали да привлекат широк кръг избиратели, Мадяр подчертава опита си в системата на Орбан.

„Аз съм нов, новодошъл - но всъщност не съм нов, защото съм много опитен“, казва той, посочвайки годините си на работа като унгарски дипломат в Брюксел и членството си във „Фидес“.

Major opposition protest was held in the center of Budapest yesterday



Tens of thousands of people took part in an election rally of the TISZA party and its leader Péter Magyar in Budapest.



The Hungarian opposition leader called on the protesters to "save Hungary together."… pic.twitter.com/15QHCYHDKl