Украинските победи в Запорожието задават нова трудна задача пред руснаците (ВИДЕО)

За кои успехи става въпрос – вчера, 11 август, украинците успяха да влязат в северните покрайнини на Работино. Населеното място се намира на 10 километра южно от Орехов, по направлението Орехов – Токмак – Бердянск. Геолокализирани кадри не оставят съмнение в този украински успех: "Путин, умираш с твоя Руский мир": Украинците превземат нова важна руска позиция в Запорожието (ВИДЕО)

Извън Работино, вече категорично е ясно, че от два дни украинската армия навлезе и в Урожайно – ново геолокализирано видео показва добре какво се случва там и че украински танкове водят атаката вътре в селото. Признание за това, макар и кратко и скромно, има в официалния канал в Телеграм на отряда "Восток", който е част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република): "Трябва да се признае, че врагът използва всичко възможно и ни изтласка от няколко улици".

Tank battles in the center of Urozhaine. Good news soon pic.twitter.com/uZrepvbFjL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2023

Освен това обаче, украинците явно не спират да създават проблеми на руснаците при река Днепър – на източния ѝ бряг. Мястото е познато – Казашки лагер. Те са в западната част на Казашки лагер, има постоянен украински масиран артилерийски обстрел, предупреждава руският пропагандист и военен блогър Владимир Романов, който публикува и видео от мястото на събитието в Телеграм – явно той е там (КАРТА).

На този фон, при явни видеокадри и то от руски източник, други руски източници опитват да повдигат духа – ама казват, че западната част на Казашки лагер не е под украински контрол – ТУК. На всичкото отгоре Егор Гузенко с позивна Тринадесетият, който е воювал в Сирия по данни на украинското издание "Обозревател" и от 2015 година се бие за руските сепаратисти в Донбас, съобщава още лоши новини за руснаците в канала си в Телеграм – че украинска щурмова група от 30-тина души е ударила колона на една от руските бригади на пътя Раздолно – Волно, на 8 километра от Каховка и че "загуби от наша страна няма да докладвам по много обективни причини": Руснаците полудяха: Втори украински десант през Днепър (ВИДЕО и СНИМКИ)

Hot in Kozachi Laheri now 🙃 pic.twitter.com/feNdGNjCKw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2023

Последици за руснаците от успешните украински операции на юг

В обзора си ISW изрично се позовава на руски военни блогъри (изброява точните публикации в библиографията на доклада), според които части от 7-ма дивизия на руските ВВС, както и части на чеченския отряд "Ахмат" са отишли при Работино – това го съобщава лично чеченският лидер Рамзан Кадиров. Това е първото видимо голямо подкрепление от други части на руската армия в този район от началото на украинската контраофанзива. Съответно, 7-ма дивизия вече изглежда е разделена и нейни части се бият в поне две, а даже и три направления на фронта. Няма и видими знаци, че при Работино има други оперативни руски резерви и това значи, че ако се наложи, руското командване ще трябва да прехвърля части от други фронтове, които там са на първа линия. А тази практика ще отслаби руската защита като цяло и ще създаде условия за голям украински пробив. Например при Бахмут руснаците хвърлиха много резерви и то елитни, за да спрат украинския напредък по фланговете и ако има предислоциране на части оттам за помощ в Запорожието, украинците ще имат шанс за пробив, става ясно от визията на ISW.

Отделно – до момента украинците поддържат ротация с резерви и не разчитат на прехвърляне на големи сили от едно направление на друго. Вероятността руснаците да трябва да се изтеглят на втора отбранителна линия, с предварително подготвени позиции, без да има ротация при тях, се увеличава – а това носи рискове от лошо маневриране и загуби.

The 77th Separate Air Mobile Brigade destroyed a Russian tank in the Bakhmut area. pic.twitter.com/7A4zDtuj8U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2023

Руският тактически отговор

Руското военно командване хвърля много сили на север, в направлението към Купянск, явно в опит да накара украинците да прехвърлят повече части там за защита. Вече има твърдения на руски военни блогъри, че в следващите дни ще паднат украинските защитни позиции при Петропавловка (7 километра източно от Купянск), както и че руснаците влезли в Синковка (9 километра североизточно от Купянск). За разлика от Работино обаче, визуално потвърждение на тези твърдения няма, а в сутрешната си сводка украинският генщаб изрично посочва, че при Синковка е спряна руска пехотна атака. Фактите са следните – говорителят на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати изрично заяви, че украинските защитни позиции в Купянското и Сватовското направление са подсилени тоест може да се каже, че там са дислоцирани допълнителни резерви и че има задължителна евакуация на 53 населени места в Купянска област заради заплахата от руската артилерия.

ОЩЕ: Украинската контраофанзива бележи напредък, макар и бавен (ВИДЕО)

Крим е постоянна цел

За поредна нощ е имало атака с дронове на Кримския полуостров – този път срещу Новоозерно. Там има руска военна база, като според местни източници там има много струпана военна техника, пише УНИАН. Руснаците твърдят, че атаката е отразена: Атака с дронове срещу Крим. Русия твърди, че ги е отблъснала (ВИДЕО)